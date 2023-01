Les Bretons, champions de la température la plus basse en intérieur

Les Bretons veillent plus que les autres à s'habiller chaudement plutôt que de monter le chauffage

"La température intérieure idéale des Bretons est la plus basse de France", indique ce lundi une enquête Ifop pour Eni . La même étude avait été menée en 2018 et le constat est similaire cette année. "Avec 19,4°C, les habitants de Bretagne expriment une température de l’habitat inférieure à celle exprimée par l’ensemble des Français, qui se situe à 19,9°C", poursuivent les auteurs de ce sondage. Globalement, l'envie de chauffage a baissé depuis 2018. A l'époque, "les Bretons revendiquaient la température intérieure la plus faible de métropole avec 19,8°C".

Tête du podium

Avec 19,4°C en moyenne, la température de l'intérieur des Bretons se rapproche des consignes du gouvernement, qui préconise une température intérieure de 19°C pour éviter toute coupure de courant . Selon ce sondage, 68% des Bretons adhèrent à cette règle, contre 63% au niveau national. Ils prennent également la "tête du podium des régions où les habitants sont davantage prêts à sacrifier leur confort pour réaliser des économies d’énergie à hauteur de 69%, pour une moyenne nationale à 61%". Près des deux tiers (72%) indiquent même avoir rarement ou jamais recours à un chauffage d'appoint.

Et pour réduire leur consommation d'énergie, les Bretons ont fait des efforts des cinq dernières années, en réalisant des travaux de rénovation énergétique. Et notamment avec la régulation du chauffage, via des thermostats réglables ou des robinets thermostatiques. Les Bretons sont en revanche moins nombreux que dans les autres régions à avoir amélioré l'isolation de leur logement, à 27%, contre 36% au niveau national. Car il faut dire que le portefeuille disponible est moins gros qu'ailleurs, avec un budget moyen pour ces travaux de 3.823,5 euros, bien inférieur à la moyenne nationale, qui se situe à 5.991,2 euros.