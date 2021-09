Les Brigades Rapides d'Intervention de la gendarmerie nationale rouleront-elles bientôt en Alpine A110 ?

Des Alpine 110 pour la gendarmerie nationale ? Selon le site internet lesalpinistes.com, consacré à l'actualité de la marque, la gendarmerie nationale aurait commandé une trentaine d'Alpine A110 pour équiper la Brigade d'Intervention Rapide. Un appel d'offres a bien été lancé en juin dernier par le ministère de l'Intérieur pour 32 véhicules rapides d'intervention, mais ni la marque, ni l'usine dieppoise où sont fabriquées les véhicules ne confirment avoir répondu à l'appel d'offres, encore moins avoir été retenus.

Alpine A110 Gendarmerie / Image d’illustration (non officielle) publiée sur le site lesalpinistes.com

Ce serait une excellente nouvelle pour l'usine de Dieppe, mais pas une première. A la fin des années 60, la gendarmerie nationale avait commandé cinq berlinettes pour les interventions rapides sur les autoroutes Jacques Cheinisse s'en souvient, il était le directeur commercial d'Alpine à l'époque. "On est arrivé très vite à un accord. Il n'y avait pas tellement de voitures en France qui pouvaient facilement arriver a 200 kilomètres à l'heure. Alpine était très peu connue a l'époque, c'était une façon d'améliorer sa notoriété nationale et pour nous, que la gendarmerie nous fasse confiance ça accréditait la fiabilité de l'Alpine A110", raconte le président honoraire de l'Association des anciens d'Alpine. La berlinette avait ensuite été remplacée par l'A310.

La berlinette des gendarmes, publiée sur le site lesalpinistes.com

Mais l'octogénaire est sceptique quant au choix du modèle actuel par la gendarmerie. "Le seul défaut que je connaisse de la nouvelle Alpine A110, c'est le manque d'espace intérieur. C'est très bien quand on fait une virée en amoureux, mais pour les gendarmes c'est pas tellement le but de la virée".

Sébastien Jumel, le député communiste de Dieppe qui a beaucoup œuvré pour relancer la marque et l'usine n'en sait pas davantage. Mais il a prévu d'en "toucher deux mots" au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Ca me semble être une idée pertinente. Elle permettrait de mieux équiper la gendarmerie et de soutenir la souveraineté made in France". On verra si la rumeur se confirme...