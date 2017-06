Les brioches Pasquier, toujours en famille

Comme plusieurs autres industriels, les Brioches Pasquier ont décidé de ne plus utiliser d'oeufs de poule élevées en batteries d'ici à 2025. L'occasion pour la Minute conso de raconter l'histoire de cette entreprise

Au début c'est juste une boulangerie, fondée en 1936 aux Cerqueux près de Cholet, dans le Maine et Loire. Elle est tenue par Louise et Gabriel Pasquier. Les cinq fils reprennent l'affaire à la mort de leur père au début des années 70. Ils décident de proposer leur produit vedette, une petite brioche qui est emballée dans un sac individuel, aux supermarchés de la région. Leur initiative est couronnée de succès et en 1974, ils fondent officiellement la société Brioches Pasquier. Rapidement, la boulangerie familiale est débordée. Ils construisent donc leur première usine aux Cerqueux. Elle est inaugurée en 1977.

A partir des années 80 la société se développe tous azimuth

Leur produit vedette c'est la brioche Pitch lancée en 1986, une brioche fourrée au chocolat ou à la confiture. C'est le début d'une période de très forte expansion. La société va racheter des entreprises qui fabriquent d'autres produits sans jamais s'écarter de son domaine principal. Et créer des usines pour produire plus et un peu partout en France. A la brioche s'ajoutent donc les pains au chocolat et les croissants, les chouquettes et les éclairs, les pains au lait, des tartes aux fruits et des pâtisseries. Des usines sortent de terre aux Cerqueux, en Isère dans la Somme, et en région parisienne.

Et logiquement ensuite, elle se tourne vers l'étranger

Et ce à partir de 1998. Elle commence par s'implanter dans les pays voisins, Royaume Uni, Espagne, Belgique, Allemagne et Italie mais aussi en Corée du sud. Pour servir les marchés du Nord de l'Europe une nouvelle usine est construite dans le Nord. Entre 2001 et 2005 la société rachète trois fabricants de biscottes et de pains braisés et forte de ce nouveau savoir-faire, elle construit une usine de biscottes dans le Maine et Loire. Puis en 2006 elle se lance dans les macarons grâce au rachat de la société Symphonie qui fait aussi des petits fours sucrés. Mais elle ne se limite pas à l'hexagone : elle acquiert aussi Galaxy un fabricant américain de gâteaux en 2012. Et l'année suivante, elle construit une usine en Grande Bretagne. Résultat : un quart des 658 millions d'euros de chiffre d'affaires vient aujourd'hui de l'étranger. Le groupe a 14 usines en tout et emploie 3 200 personnes. Il utilise chaque jour 45 tonnes de sucre, 324 tonnes de farine, 27 tonnes de beurre et 35 tonnes d’œufs

Dominique Esway