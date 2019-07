Les buralistes alsaciens se préparent à vendre des billets SNCF

Alsace, France

Les buralistes alsaciens s’apprêtent à devenir guichetier SNCF. Début juillet un accord a été signé entre les représentants de débitants de tabac et la compagnie : il permettra d'acheter ses billets directement dans un bureau de tabac. La mise en place est prévue pour mi-septembre nous indique-t-on à la SNCF, contrairement à la fin juillet comme annoncé. Car pour l'heure il faut trouver les bons buralistes et les équiper.

Sept rurales en Alsace

La mise en place initialement annoncée pour la fin juillet est donc reportée à la mi-septembre. Car le cahier des charges de la SNCF est précis. Les bureaux de tabac doivent se trouver dans des zones où il est compliqué d'acheter ses billets en gare.

Là où les guichets ont été supprimés récemment par exemple. Ce n'est pas le cas en Alsace. Egalement à côté des gares très fréquentées, on pense à Strasbourg.

Mais surtout en zone rurale. D'après nos informations il y en aurait sept en Alsace dont cinq dans le Bas-Rhin notamment autour de Munster. En Haut-Rhin, deux zones seraient concernées. Les buralistes vont être contactés dans les jours qui viennent.

Équiper et former les buralistes

Ensuite, il faudra mettre en place le système et former les débitants de tabac. Les bureaux de tabac seront équipés d'un logiciel sur tablette ou ordinateur ainsi que d'une imprimante. Un matériel prêté gratuitement par la SNCF. Grâce à cela, les buralistes pourront éditer des billets, en revanche, ils n'auront pas la possibilité d'effectuer des échanges ou des remboursements.

Cela nous donne de l'espoir", Abdurrahman Cinar, gérant du Cobra à Ingesheim

A Ingersheim, le gérant du Cobra est pressenti. Et si Abdurrahman Cinar n'a pas encore été contacté par la SNCF, il se tient prêt : "Cela parait très bon, au fur et à mesure, il n'y aura plus de fumeurs, il faut bien que l'on vende quelque chose. Cela nous donne de l'espoir".