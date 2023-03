Les buralistes corses à Bercy

Ce lundi à Bercy, les représentants de la fédération des buralistes de Corse ont été reçus en début d'après-midi par un conseiller de Gabriel Attal, le ministre de l'action et des comptes publics, pour lui faire part de leurs inquiétudes. Ils réclament notamment le gel du taux de commission pour chaque paquet de cigarettes vendu. Un paquet qui a connu une forte augmentation pour s'établir aujourd'hui à 9 euros 80 et qui devrait s'aligner sur celui du continent en 2025. Selon les représentants corses de la profession, le gouvernement a compris les demandes et d'autres réunions suivront.

« Il y aura de la casse sociale »

José Oliva, président de la fédération des buralistes de Corse : « Je pense que le gouvernement a bien compris nos requêtes sur ce qui va arriver sur les 2 prochaines années avec le rattrapage et des hausses qui sont prévues dans le calendrier du plan de la loi de la sécurité sociale comme c'est fait depuis le premier mars où nous avons cumulé les 2 hausses. Il y aura de la casse sociale, on nous a donné un petit calendrier, des rencontres seront prévues prochainement, il y aura des échanges qui se feront jusqu'au mois de septembre. Après la saison estivale, on verra bien, mais je, je pense que le gouvernement a été bien à l'écoute, a bien entendu nos requêtes. »

La crainte d’un marché parallèle

Les buralistes de Corse craignent donc une casse sociale face à l'augmentation du prix des cigarettes et à la baisse du taux de commission pour chaque paquet vendu. Des craintes qu'ils ont exposé à Bercy. La délégation reçue par le conseiller du ministre de l'action et des comptes publics a réclamé le gel du taux de commission sur les paquets. En effet, plus le prix du paquet augmente et plus leur marge est faible, ils craignent également le développement d'un marché parallèle, José Oliva, président de la fédération des buralistes de Corse : « Nous sommes près de l'Italie où aujourd'hui il n’y a pas d'harmonisation au niveau de l'Europe, le paquet le plus vendu est à 5,60€ en Italie et nous aujourd'hui nous sommes à 9,80€. On a peur que le marché parallèle se mette en en place. Je pense qu’on trouvera une solution. C'est pour ça qu'il y a un calendrier, dans quelques semaines on va se revoir jusqu'en septembre, il y aura des échanges, je pense que la solution sera trouvée, je l'espère. »