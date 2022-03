Les buralistes de l'Yonne mobilisés pour la transformation de la profession

Sur les 172 buralistes du département de l'Yonne, une quarantaine devrait bénéficier des Fonds de Transformation. Une aide de 100 millions d'euros pour les aider à améliorer l’esthétique intérieur et extérieur de leur commerce, et développer de nouveaux services et produits.

De gauche à droite, Martine Richard présidente des buralistes de l'Yonne, M et Mme Boizet, propriétaires du Tabac le Denfert à Brienon et Philippe Coy, président national des buralistes.

Depuis 2018, l'état et la confédération des buralistes ont mis en place des fonds de transformation, dotés de 100 millions d'euros. Une aide accessible aux 23 500 buralistes du pays.

Un dispositif qui prend en charge 30% de la totalité de l'investissement effectué par le buraliste. Le plafond de l'aide d'élève à 33 000 euros.

Stéphane Boizet a été l'un des premiers dans l'Yonne à bénéficier du fond de transformation. Il tient le tabac le Denfert à Brienon sur Armançon . "J'ai refait toute la façade extérieure, toutes les enseignes avec des leds. Et à l'intérieur pour le bien être des clients et le notre, j'ai fait installer la climatisation. "

Philippe Coy le président de la confédération des buralistes était dans l'Yonne jeudi pour faire la promotion des Fonds de transformation destinés à la profession. Copier

Après un audit , Stéphane Boizet a en effet pu déposer son projet évalué à 60 000 euros pour lequel il a reçu une aide d'un montant de près de 20 000 euros . Et en plus des travaux , il a pu aussi développer son commerce. "Un espace cadeaux : des briquets, des opinels, des jouets pour enfants, des montres. On a développé la librairie avec un gros îlot central et ça marche plutôt bien. "

Comme Stéphane Boizet, une quarantaine de buralistes sur les 172 du département devraient bénéficier de cette aide estime Martine Richard , présidente de la fédération des buralistes de l'Yonne. "Partout, petit village, ville, quartier on aura des buralistes transformés, qui vont donner une nouvelle image de notre profession."

Mais attention cet accompagnement financier des buralistes s'arrête à la fin de l'année. Il faut donc se dépêcher pour pouvoir déposer un dossier.