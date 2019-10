Les buralistes de Sablé-sur-Sarthe collectent et recyclent les mégots

Marc Joulaud et Laurence Proust ont travaillé ensemble pour sensibiliser les fumeurs saboliens au recyclage de leurs mégots.

Sablé-sur-Sarthe, France

Ne jetez plus vos mégots par terre, ni à la poubelle d'ailleurs. Tous les buralistes de Sablé-sur-Sarthe les récupèrent depuis le mardi 1er octobre. Les fumeurs peuvent leur ramener la fin de leur cigarette dans des sacs hermétiques ou des bouteilles d'eau en plastique. Tous ces mégots passent ensuite par Laurence Proust, la présidente des buralistes de la Sarthe. Elle les compte pour mesurer l'ampleur du projet dont elle est à l'origine. Puis, les mégots sont envoyés à l'entreprise bretonne MéGo!. La société les transforme en matière thermique ou acoustique. Elle fabrique aussi bien du mobilier urbain, que des doudounes ou de l'isolant, à partir de mégots.

Qui de mieux placer que les buralistes pour sensibiliser les fumeurs ?

Cette action sabolienne s'inscrit dans un mouvement plus général de la Confédération des buralistes de France, qui cherche à renforcer sa responsabilité sociale. "On n’est pas là que pour vendre un paquet de tabac, on est aussi là pour sensibiliser le client”, explique Alain Clouet, président de la confédération Normandie-Maine des buralistes. Les clients des bureaux de tabac saboliens ont à leur disposition des étuis à paquet de cigarettes, en carton recyclé, qui servent à stocker les mégots pour ne pas les jeter sur la voie publique.

Ces étuis verts se glissent autour du paquet de cigarettes et peuvent contenir jusqu'à douze mégots. © Radio France - Clémentine Sabrié

La Ville a également installé une trentaine de cendriers autour de ses infrastructures, qui servent de collecteurs. Le maire, Marc Joulaud, est très satisfait de cette initiative qui a coûté 5.000 euros à sa commune pour imprimer les affiches et mettre en place les cendriers. Sablé-sur-Sarthe est la commune pilote du département. Laurence Proust souhaite étendre cette collecte à toute la Sarthe. Déjà, une dizaine d'élus et plusieurs buralistes l'ont appelée parce qu'ils sont intéressés par le projet.