Les buralistes du Doubs se diversifient avec plus de produits et services

Les buralistes transforment leur magasin et certains proposent de plus en plus de produits et services. C'est le souhait de la Confédération des Buralistes qui veut accélérer le plan de transformation du réseau. En place depuis 2017, ce plan a été prolongé en janvier jusqu'en 2027. Ce jeudi 5 octobre 2023, Philippe Coy, président national de la confédération des buralistes, Frédéric Rolland, président des buralistes du Doubs et Bruno Ligiot, directeur régional des douanes ont rencontré Stéphanie Mesny, buraliste à Besançon. Elle a réalisé sa transformation en 2020.

Face à la montée progressive d'un marché parallèle du tabac (trafics, ventes transfrontalières, contrebande, …) les buralistes perdent du terrain. En 2022, les volumes de vente légale de tabac n'ont jamais été aussi bas : 7 % de moins en une année. L'objectif est donc de réinventer les points de vente avec une nouvelle esthétique, un parcours client optimisé dans le magasin et de nouveaux services et produits proposés.

34 buralistes du Doubs se sont lancés

Le Doubs compte 200 buralistes et parmi eux il y a Frédéric Chenail. Il gère l'un des trois tabacs sur la petite commune de Pont-de-Roide, 4.000 habitants, entre Maîche et Montbéliard, proche de la frontière suisse. Avec ce plan de transformation, il a touché 33.000 euros pour agrandir son tabac il y a deux ans et demi. "Grâce à cette transformation, ça fait de la vente additionnelle. L'aspect agréable pour le client est décuplé parce que l'espace de vente est bien plus grande et mieux aménagé. Pour nous aussi, on a plaisir à venir travailler dans un lieu qui est aéré, où il y a plus d'espace et on peut proposer des produits qu'on aime aussi." Ce patron explique avoir aussi recruté un employé en plus. Dans le Doubs, 34 buralistes ont fait ces travaux d'aménagement.

Le président national des buralistes (à gauche) en visite dans le tabac de Stéphanie Mesny (à droite) à Besançon © Radio France - Julien Frenoy

Chaque jour, dix millions de clients passent la porte d'un bureau de tabac en France. Philippe Coy est le président national des buralistes. "Nous avons dépassé les objectifs avec 4.426 buralistes sur le plan national. Le département du Doubs est remarquable, 17 % du réseau s'est transformé sur les 200 établissements. "La France compte un peu plus de 23.000 buralistes. L'objectif est d'atteindre 10.000 transformations de bureaux de tabac d'ici 2027.