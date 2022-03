Les buralistes du Puy-de-Dôme deviennent "des commerçants d'utilité locale"

Les Ramacles, à Aubière, ont fait peau neuve dans le courant de l'été 2021. Ce bureau de tabac, repris en 2014 par Jean-Pierre Alves et Frédéric Bucco, a été rénové dans le cadre du Fonds de transformation négocié au plan national entre la profession et l'Etat. Concrètement, les gérants ont bénéficié d'une aide financière de 30 % sur la facture des travaux, aide plafonnée à 33.000 euros. Le président national de la Fédération des buralistes de France, Philippe Coy, est venu leur rendre visite dernièrement.

Un magasin plus grand et mieux organisé

Les co-gérants des Ramacles racontent volontiers la mue de leur commerce. "Ici, il y avait un escalier et des toilettes" raconte Jean-Pierre Alves. "Tout a été détruit, on a gagné 8 m2, on a refait l'électricité, changé le mobilier et on a tout réagencé". A l'arrivée, le magasin est plus grand, plus clair, et il propose plus de produits, notamment du "snacking" sucré et salé, des produits régionaux, ou des guides de randonnée. Au début, les clients ont été surpris. Aujourd'hui, "c'est très agréable" reconnait Sylvie, venue acheter ses journaux habituels.

Les Ramacles dans le centre d'Aubière © Radio France - Dominique Manent

Ici, on peut aussi effectuer des démarches administratives : payer ses impôts, la crèche, la cantine, ouvrir un compte "nickel". "Quand on va aux impôts, on ne peut pas y aller à 19 heures ! La plage horaire d'ouverture, c'est important" souligne Frédéric Bucco.

Jean-Pierre Alves, Frédéric Bucco, co-gérants du bureau de tabac Les Ramacles, avec Sergio Gomes, leur employé © Radio France - Dominique Manent

Réinventer le bureau de tabac

Philippe Coy, président national de la Confédération des Buralistes, se réjouit de ces transformations. Cette stratégie a été travaillée au plan national, en lien avec l'Etat, et elle est soutenue localement par les CCI. Désormais, le buraliste est "un commerçant d'utilité locale". Le bureau de tabac répond aux attentes des consommateurs. Dans les zones rurales, depuis longtemps, il est aussi station service ou bureau de poste. Son ancrage territorial en fait un lieu de vie et d'échanges.

"Vous pouvez observer que s'il reste une enseigne commerciale, _une lumière dans un village_, c'est souvent celle du buraliste" résume Philippe Coy.