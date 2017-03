Les buralistes lancent leur propre marque de cigarettes

La confédération des buralistes doit lancer la marque LCB, pour "La cigarette du buraliste", d'ici la fin de l'année. La marque a été déposée en février dernier. Les cigarettes seront produites en Bulgarie avec du tabac français, produit dans le sud-ouest.

La Confédération des buralistes, qui regroupe les 25.000 débitants de tabac de France, va lancer sa propre marque de cigarettes. Les paquets seront disponibles d'ici la fin de l'année, d'après RTL et le Figaro. La marque LCB, pour "La cigarette du buraliste", a été homologuée le 1er février par la ministre de la Santé et le secrétaire d'État au Budget, annonce Le Figaro. Le but des buralistes est de lutter contre le marché parallèle, avec un produit vendu exclusivement sur le sol français.

Des cigarettes fabriquées en Bulgarie avec du tabac français

"La cigarette du buraliste" sera fabriquée en Bulgarie. «Nous n'avons ni force commerciale ni force industrielle, justifie Pascal Montredon dans Le Figaro. Mais nous avons exigé que nos cigarettes soient produites en partie avec du tabac français.» LCB pourrait être vendue dix centimes de plus que les paquets les moins chers (Gauloises, Lucky Strike).