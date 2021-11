Les buralistes sarthois veulent miser sur le cannabis CBD

Alain Clouet, président de la confédération des buralistes Normandie-Maine (à gauche), et Laurence Proust, présidente de la fédération en Sarthe

Depuis plusieurs années, les boutiques de CBD fleurissent partout en France et en Sarthe. Les buralistes sarthois, réunis en assemblée général ce dimanche 7 novembre à Saint-Saturnin, souhaitent également se lancer dans ce commerce. Jusqu'à présent dans un flou juridique, ce produit devrait être encadré par un décret d'ici le début de l'année prochaine.

En attendant, la consigne est donnée de ne pas y toucher, car la moindre condamnation pénale pour un buraliste signifie la perte de leur contrat de gérance, et donc de la possibilité de vendre du tabac. "Il faudrait qu'à la fin de l'année, on soit libérés, qu'on sache ce qu'on peut vendre et que d'autres vendent déjà", précise Philippe, buraliste à Savigné-l'Evêque.

Fleurs et feuilles interdites

Le gouvernement souhaite interdire la vente de fleurs et de feuilles de CBD, mais autoriser les produits dérivés comme l'huile de CBD ou les produits alimentaires. "Il y a une demande, c'est un business, en plus les marges sont cohérentes", explique Maurice, basé à Allonnes. "Ça fait partie de notre démarche de diversification, c'est du chiffre d'affaire en plus."

Mais tous les professionnels ne sont pas aussi enthousiastes, certains ne souhaitent pas se lancer dans ce commerce par principe ou parce que "dans une petite commune rurale, ça ne marchera pas." Pour la présidente de la fédération des buralistes en Sarthe, Laurence Proust, c'est justement aux buralistes de vendre ce produit loin d'être anodin : "c'est un produit qui est dangereux pour la santé, comme le tabac, et qui dont doit être soumis à une réglementation et vendu par un réseau qui peut le commercialiser en respectant les normes."