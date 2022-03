Les bureaux de Poste sauvés grâce aux habitants à Saint-Bauzille-de-Putois et Brissac

En octobre dernier, la direction de La Poste voulait les fermer, mais finalement, grâce à une forte mobilisation des habitants et des élus, les bureaux de Poste resteront ouvert à Saint-Bauzille-de-Putois et Brissac (Hérault).

Après plus de 1000 signatures et des lettres ouvertes envoyées à la direction de La Poste, les habitants et les élus ont obtenu gain de cause : les bureaux de Saint-Bauzille-de-Putois et Brissac seront maintenus. En octobre dernier, la direction de l'entreprise avait envoyé une lettre aux deux communes pour les avertir de la fermeture imminente de leur bureau de Poste.

"On a pas de distributeur, il faut un guichet avec un guichetier"

Grâce à cette forte mobilisation de la population, les habitants pourront continuer de venir y déposer leurs lettres, acheter des timbres, et surtout, retirer de l'argent sans utiliser la voiture. "On a pas de distributeur, il faut un guichet avec un guichetier", clame Josiane, une habitante. "Les personnes qui ont un certain âge, ils vont aller où chercher leur liquide ?" se demande Marie, une autre habitante. Car si ces bureaux avaient fermé, il aurait fallu parcourir 6 kilomètres, et même davantage pour les habitants des villages voisins pour rejoindre celui de Ganges : très compliqué pour les plus âgés.

Les élus, fortement mobilisés pour la préservation des commerces en milieu rural, soulignent également le risque par ricochet d'un accroissement de l'utilisation de la voiture et donc de la pollution. Anne-Marie Motard, adjointe au maire de Saint-Bauzille-de-Putois chargée de l'urbanisme et de l'action et de la coopération territoriale, fait remarquer que la perte d'un service public participe à la désertification des centres-bourgs. Si les habitants sont forcés de prendre la voiture pour se rendre à La Poste, pourquoi ne pas en profiter pour faire ses courses, acheter son pain, ou lire son journal dans un café ?

D'autre part, la population s'accroit tous les ans. Anne-Marie Motard note décision à l'inverse de la dynamique du village.

"C'est un lieu où on peut se rencontrer, quand on va au guichet, on peu discuter"

Les habitants espèrent donc que cette décision n'est pas uniquement partie remise et espèrent pouvoir continuer à discuter avec leur guichetier. "C'est un lieu où on peut se rencontrer, quand on va au guichet, on peu discuter", explique Josiane, une habitante. " On est des êtres humains, on est pas des robots, donc vive l'humanité", ajoute Peggy, une cliente, en sortante du bureau de Poste. En effet, outre le service commercial, beaucoup apprécient le rôle de lien social que rempli le facteur dans un village.