Les bus de Montbéliard pourraient rouler à l'heure espagnole

Après 41 ans sous pavillon Kéolis, l'exploitation du réseau de bus de Montbéliard devrait être confiée au groupe espagnol Moventia. Les syndicats de la compagnie de transport dénoncent le seul critère financier de ce choix et s'interrogent sur le savoir faire du nouvel élu.

"Montbéliard est le plus grand des petits réseaux de bus en France", déclare Christophe Biegler porte parole de l'intersyndicale à la Compagnie de transport du Pays de Montbéliard. 65 véhicules, 150 chauffeurs, 4 millions de kilomètres parcourus par an, exploité depuis 41 ans par le groupe Kéolis, 2ème acteur du transport public en France, derrière Transdev. Un réseau complexe en raison de l'étendue de l"agglomération du berceau de la marque Peugeot.

Kéolis et Transdev étaient candidats à la nouvelle délégation de service public de Montbéliard qui doit entrer en service le 1er juillet prochain. La commission transport de Pays de Montbéliard Agglomération leur a préféré un petit groupe espagnol Moventia, 2100 salariés, qui dans sa branche transports urbains, exploite 12 services de bus en Catalogne et une partie du réseau de tram de Barcelone. Moventia (dont la maison mère est Marfina) a récemment décroché avec d'autres sociétés le marché du Vélib à Paris.

Quel est le savoir faire de Moventia, s’interrogent les syndicats de la CTPM, face aux deux poids lourds français, Transdev (83 000 collaborateurs) et Kéolis (58 000 collaborateurs). Est-ce le moment de risquer un "petit" opérateur, alors que Montbéliard prépare un ambitieux réseau de transport a haut niveau de service (Evolity), dans une agglomération étendue à 72 communes ?

L’intersyndicale (CGT, CFDT, Satum et CFE CGC) craint que le critère financier soit le seul qui ait prévalu dans ce choix, au détriment du service aux voyageurs, de la qualité du matériel et des conditions de travail des conducteurs. Qu'en sera-t-il des compagnies de bus locales qui sous traitent actuellement certaines lignes ? D'autant que la CTPM s'apprête à reprendre une grande partie du transport scolaire assuré actuellement par le département. L'intersyndicale s’étonne encore du calendrier serré de cette succession. Le délégataire qui sera désigné jeudi prochain 1er juin aura un mois seulement pour s'installer, alors qu'il faut déjà préparer l'été et la rentrée. Du jamais vu, estiment les syndicats. Habituellement, c'est quatre mois minimum de mise en place.

Christophe Biegler, élu CFE CGC, porte parole de l'intersyndicale à la CTPM © Radio France - Christophe Beck

"Quand on signe des contrats 20 % moins cher. Comment on les récupère derrière ? A part sur le matériel ou la masse salariale ? Si ça va dans le sens de ce qu'on entend, actuellement, le délégataire est quelqu'un qui ne sait pas faire et qui a seulement un mois pour s'installer". Christophe Biegler, porte parle de l'intersyndicale à la CTPM.

L'inquiétude des syndicats de la CTPM avec Christophe Biegler, porte parole Copier

Coté élus communautaires à Pays de Montbéliard Agglomération, le silence est total. Ils réservent leurs arguments pour le conseil d'agglomération extraordinaire convoqué jeudi prochain pour débattre de cette délégation de service publique transports. Un seul élu dénonce le mauvais message adressé aux habitants de l’agglo avec le choix du plus petit des candidats à cette délégation, le seul hors du territoire français.