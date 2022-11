Les caddies de la Banque alimentaire de l'Indre ont fait le plein

Des bénévoles de la BANQUE ALIMENTAIRE du Nord de la France récoltent des dons des clients dans des supermarchés du Nord durant le dernier week-end de novembre 2022. Le but est de récolter des dons alimetaires pour aider des personnes en difficulté. Cette action est menée dans un supermarché de CROIX, commune de l'agglomération lilloise.

L'élan de générosité a surpris la Banque alimentaire de l'Indre. Dans un contexte d'inflation, de flambée de la précarité, les dons ont été nombreux pour la collecte annuelle de l'association. Au moins 40 tonnes ont été récoltés du vendredi 25 au dimanche 27 novembre à la sortie des magasins et grandes surfaces. "C'est en baisse de 10% par rapport à l'an dernier mais ça a été une très bonne surprise. Nous étions très inquiets compte tenu de la précarité et des budgets contraints. Et tout le monde a été très généreux", remercie Marie-Dominique Patureau de Mirand, la présidente de la Banque alimentaire de l'Indre.

ⓘ Publicité

"On est dans la tendance moyenne d'une baisse des dons mais ça n'est pas aussi catastrophique que prévu"

Ces dons vont servir pour des distributions auprès d'épiceries solidaires, d'antennes de la Croix Rouge, des accueils d'urgence ou encore d'abris de nuit. "La demande augmente, ils ont besoin des produits reçus pour les personnes qu'il faut aider. Comme un écureuil, nous faisons nos provisions pour toute l'année et nous espérons tenir au moins jusqu'en juin avec ce que nous avons reçu", ajoute Marie-Dominique Patureau de Mirand.