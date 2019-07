Les cadeaux de fin d'année scolaire font les affaires des commerçants

Nantes, France

Vous y avez pensé pour la fin de l'année scolaire ? Au petit cadeau pour remercier l’instituteur, la maîtresse ou la nounou d'avoir supporter votre enfant ou vos enfants pendant les 10 derniers mois ? Ce n'est pas obligatoire, mais ça se fait quand même énormément et c'est un excellent créneau pour les commerçants.

I love my maîtresse, une nounou au top et prof en mode off

Ça marche tellement bien que, dans sa boutique de créateurs, Inspirations, à Nantes, Nathalie Deniau-Millon s'est fait dévaliser : "au niveau des maîtresses, on commence à être un peu à court !", glisse-t-elle dans un sourire. Elle n'a presque que plus de tasses mais il reste des bougies et des petits pots pour mettre des plantes grasses. Avec, à chaque fois, un petit mot qui dit tout l'attachement de l'enfant à son instit' ou à sa nounou. C'est la même chose chez le chocolatier Carli : "on a 'I love my maîtresse' avec un cœur, 'maître et maîtresse à croquer, une nounou au top, etc.", détaille William, le responsable de la boutique.

Gros succès cette année pour les mugs pour les maîtresses dans la boutique Inspirations de Nathalie Deniau-Millon © Radio France - Marion Fersing

"Juin-juillet, ce n'est pas la meilleure période pour les chocolat. Et ces cadeaux de fin d'année favorisent nos ventes"

C'est tout simple, ces petits messages sont écrits sur une feuille de papier qui sert à emballer les tablettes et les boîtes de chocolat. Carli ne les fait même pas payer aux clients, mais ça permet de leur donner envie d'acheter à une époque de l'année où on ne mange pas trop de chocolat. "En juin et juillet, il fait chaud, ce n'est pas notre meilleures période de vente après Pâques et la Saint-Valentin. Et le fait de proposer ce genre de packaging, ça favorise pour nous la vente", poursuit William.

"Quand on a plusieurs enfants et qu'il faut faire des cadeaux à la maîtresse, à la nounou et à l'Atsem, ça commence à compter dans le budget"

Même chose dans la boutique de Nathalie. "C'est vrai qu'après la fête des mères et la fêtes des pères, on a appelé ça sur notre site internet : 'fête des maîtres et des maîtresses". Et les parents n'hésitent pas à dépenser pour faire plaisir à la fin de l'année. Chez Carli, les tablettes de chocolat vont de cinq à sept euros mais chez Inspirations, il faut compter entre 15 et 20 euros pour un cadeau. "C'est vrai que c'est déjà pas mal, surtout quand on a plusieurs enfants, qu'il y a la maîtresse, la nounou, l'Atsem... Ça commence à compter dans le budget".