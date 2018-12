Les cadres de santé du CHU François-Mitterrand de Dijon sont à bout

Dijon - France

Les cadres de santé du CHU de Dijon en grève pour une journée ce lundi. A l'appel de la CFE-CGC et de la CGT près de cent d'entre eux ce sont rassemblés devant le bâtiment administratif du Centre Hospitalier Universitaire François-Mitterrand. D'après les syndicats le mouvement a été suivi à plus de 70%. Les cadres réclament à leur direction "une redéfinition de leurs missions, des moyens et du temps de travail nécessaire à leur exécution".

Corinne et Fabienne deux cadres en colère © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils réclament notamment "le remplacement de l'absentéisme légal des cadres" © Radio France - Thomas Nougaillon

Une délégation devait être reçue par la directrice générale de l'hôpital en matinée © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi leurs revendications très concrètes, figure le remplacement de l'absentéisme légal des cadres explique Gabriel Febvay président du syndicat Acteurs Santé CFE-CGC. "Aujourd'hui quand un cadre est en vacances on demande à son collègue du service d'à côté de le remplacer. Ils ont déjà du mal à s'en sortir malgré 10 ou 12 heures de travail par jour et on demande en plus à ces derniers de suppléer leurs collègues". Gabriel Febvay exige "le remplacement immédiat" de ces cadres. "Rien que pour les cadres de santé cela représente 20 Équivalent Temps Plein de postes d'infirmiers". Le syndicaliste souligne que "les cadres sont la cheville ouvrière des services de soins".

"Pour que les patients soient soignés en toute sécurité -explique t-il- il faut des effectifs minimums" et "aujourd'hui il arrive qu'on tourne en dessous". Cela ne peut plus durer d'autant explique Gabriel Febvay qu'en cas de soucis, "c'est la responsabilité de ces agents qui est mise en cause devant les tribunaux".

Gabriel Febvay © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette infirmière qui souhaite conserver l'anonymat travaille depuis 20 ans, 9 ans qu'elle a des fonctions d'encadrement. Elle n'en peut plus. Une situation d'autant plus paradoxale explique t-elle que "le CHU se porte très bien".

"On a un hôpital qui tourne bien avec une grosse activité mais les moyens humains et matériels ne sont plus adaptés à nos missions hospitalières pour répondre à la sécurité et à la qualité des soins prodigués aux patients mais aussi à la prise en compte de nos équipes. Des équipes qui sont démotivées, en souffrance" déplore la jeune femme. "On se trouve au centre de tout ça, le burn-out nous pend au nez et pourtant on aime notre métier, on a vraiment envie de l'exercer" poursuit-elle.

Après le rassemblement devant l'hôpital les syndicats se sont invités au Comité de Direction du CHU © Radio France - Thomas Nougaillon

Les cadres de l'hôpital étaient en grève ce lundi © Radio France - Thomas Nougaillon

Patrick, cadre formateur à l'Institut de Formation des Professionnels de Santé (IFPS), lui constate "une érosion sérieuse de (ses) conditions de travail" depuis quelques années.

"On a vu depuis 5-6 ans en arrière une érosion de nos effectifs. On a perdu 8 postes sur le pool de l'enseignement. Ces conditions nouvelles vont immanquablement détériorer les qualités de l'enseignement. Les étudiants ne pourront pas étudier dans des conditions optimales. D'autant que pour nous cela entraîne un surcroît de travail puisqu'on assume toujours nos missions d'enseignement au sein du CHU et de l'IFPS" peste le formateur.

D'après la CFE-CGC la situation se dégrade depuis 10 ans environ. Avec la diminution des effectifs en parallèle de l'augmentation constante de l'activité de l'hôpital. "On n'a pas cessé d'augmenter la charge de travail sans mettre les moyens" déplore le syndicat. La santé des patients est-elle menacée? Selon la CFE-CGC: "jusqu'à présent elle est garantie mais si on continue comme ça demain elle ne le sera plus".

François Thibaut délégué CGT du CHU © Radio France - Thomas Nougaillon

En fin de matinée une délégation devait rencontrer Élisabeth Beau, directrice générale du CHU. Contactée pour une interview la Direction du CHU n'a pas souhaitée faire le moindre commentaire.

