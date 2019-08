Les caisses automatiques fleurissent dans les supermarchés de Provence

Provence, France

"Le métier de caissier est malheureusement condamné", confie Olivier Barbarie, délégué du personnel au Carrefour de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) et syndiqué à l'UNSA. Cet été, le nombre de caisses automatiques a doublé dans le magasin. Une quinzaine d'automates, gérés par une poignée de caissières, remplacent désormais les caisses traditionnelles.

Face aux machines, certains clients font part de leur satisfaction. "Ça évite de faire des heures de queue quand on a seulement deux ou trois articles. C'est pratique et rapide", raconte Loris. "On croit gagner du temps, mais il y a souvent des bugs", tempère Maryse en interpellant une caissière pour débloquer son écran.

"Le sourire et le bonjour de la caissière, c'est très important"

Dans la foule de clients qui défilent aux automates, Juliette s'indigne : "Ils devraient plutôt faire des caisses pour ceux qui ont peu d'articles parce que ça compte le contact avec les gens ! Là nous n'avons plus de contact, plus rien". Les effectifs ont été réduits dans le magasin, en partie à cause des automates explique le délégué du personnel Olivier Barbarie. "On n'a pas remplacé des caissières qui étaient à 35h et on a multiplié des petits contrats pour les caisses automatiques. D'ici dix ans, je pense qu'à part la partie réservée au programme de fidélité, il n'y aura plus que des automates qui fonctionneront du matin au soir", explique le syndicaliste.

Depuis le mois de février 2019 à Marseille, le supermarché Casino du quartier de La Timone (5e arrondissement) se passe déjà d'employés la nuit. Les caisses automatiques assurent un fonctionnement 24h/24h et 7 jours sur 7. Seuls des vigiles sont présents en nombre dans le magasin.