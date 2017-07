Les caleçons drômois Freegun fêtent leur 10 ans

Ces boxers, reconnaissables entre tous par leurs imprimés bariolés, ont vu le jour il y a 10 ans à Chateauneuf-du-Rhône. Depuis, le succès de la marque ne faiblit pas.

Les caleçons drômois Freegun fêtent leurs 10 ans. La marque a été créée en 2007 par l'entreprise Textiss, basée à Chateauneuf-du-Rhône.

Freegun, ce sont ces boxers avec des imprimés très colorés, et très imagés : de la sucette Chupa Chups aux supers héros Marvel, en passant par les Lapins Crétins.

Égayer les rayons sous-vêtements

L'idée de départ? "Mettre un peu de fun dans les rayons sous-vêtements des grandes surfaces". Il faut donc rompre avec les slips et caleçons noirs, blancs ou gris. Place à la couleur! Les créateurs misent aussi sur une nouvelle matière élasthanne et une large ceinture, pour séduire les jeunes.

Immédiatement les boxers Freegun trouvent leurs clients. "Leurs fans", corrige Benjamin Caillaud, directeur communication marketing chez Textiss. L'attachement à la marque est très fort. Et ce succès en attire d'autres : de grandes marques s'associent à Freegun pour apparaître sur les caleçons. Voilà comment des personnages de Star Wars, Pokemon, Les Simpson ou encore Assassin's Creed décorent les sous-vêtements Freegun. "Petite exclu, confie Benjamin Caillaud, Bob l'Eponge arrive chez nous".

Ce sont les jeunes qui ont fait le succès de la marque

Une des clés de la réussite de Freegun, c'est d'avoir fait des modèles enfants. Car ces caleçons font un carton chez les adolescents. "Pendant les courses, les enfants ne vont plus au rayon jeux vidéos ou bonbons, mais au rayon sous-vêtements pour voir les dernières nouveautés Freegun", assure Benjamin Caillaud.

Tout l'enjeu c'est de fidéliser ces ados qui ont grandi. D'où des caleçons toujours aussi colorés mais moins "bariolés", moins originaux.

Le développement de la marque passe aussi par une diversification des activités. Freegun s'est lancée dans le textile. Elle crée ses tee-shirts, sweat, casquettes, et s'est alliée avec d'autres entreprises pour les chaussures, jeans, lunettes de soleil, sacs, etc. "On peut s'habiller Freegun de la tête aux pieds", explique le directeur marketing de Textiss.

Consolider l'activité

Freegun vend 1 million 200.000 pièces par mois en France et à l'exportation, dans 26 pays. La marque affiche 28 millions d'euros de chiffre d'affaire (pour la marque propre, auxquels il faut ajouter 12 millions de chiffre d'affaire chez les entreprises licenciées).

44 salariés travaillent à Chateauneuf-du-Rhône. La moyenne d'âge ne dépasse pas les 30 ans.