Les camions du cœur : des bénévoles sur les routes de l’Yonne

Ils vont au plus près des personnes dans le besoin : les bénévoles des "camions du cœur" sillonnent les routes du département tout au long de l'année. Ils apportent des vivres et du réconfort à près de 400 personnes.

Les 20 bénévoles de l’équipe mobile des Restos du cœur font trois tournées par semaine, dans le tonnerrois, dans le chablisien et en Puisaye. Ils s’arrêtent dans neuf communes. C’est leur 8e saison. Michèle Bonnetain, la responsable de cette équipe mobile, constate que le nombre de bénéficiaire est plutôt stable, même si, cette année, elle note un nombre inhabituel de personnes seules. "Je ne sais pas ce qui se passe, je n’ai jamais vu ça aux Restos". Les bénéficiaires ont tous les profils : des jeunes, des parents seuls avec des enfants, des retraités qui n’arrivent pas à faire face.

Michèle Bonnetain estime qu'en se déplaçant au plus près, on aide peut être un peu mieux les gens. "Dans un centre, ce sont les gens qui viennent. Là, c’est nous qui allons vers eux. Et ça change tout. Je pense qu’il y a beaucoup de suivi, de discussions. C’est comme un petit marché, et à chaque poste de distribution, nous discutons avec les personnes qui se confient beaucoup à nous. On est plus proche des gens"

Vingt bénévoles s'occupent des trois tournées des camions du coeur © Radio France - Delphine Martin

Illustration à Chablis, où les trois camions des restos du cœur s’arrêtent une fois par semaine, sur un parking. "On se gare dans des lieux un peu discrets, on n’est pas sur la place publique" précise Michèle Bonnetain. Avant la distribution, on prend un café, on prend des nouvelles. Les visages sont souvent fatigués mais souriants. Les bénévoles distribuent des fruits et des légumes frais, du pain, du lait, mais aussi de la viande et des conserves. Ce matin-là, le CIFA d’Auxerre avait donné des viennoiseries. "Ça va faire plaisir" note une bénévole.

En tout cas, c’est un sacré coup de pouce pour Christopher, 20 ans, et sa famille. Il fait de l’intérim, mais il n’a pas beaucoup de missions, donc ce n’est pas facile. "Je suis encore chez mes parents et on a un peu des difficultés financières… Du coup, ça nous aide beaucoup. Sans les restos du cœur, je ne sais pas si on pourrait manger", explique le jeune homme.

Un peu plus loin, il y a Sandra, une jeune maman de 36 ans qui est dans la difficulté, en ce moment. Elle est bien contente de pouvoir compter sur les restos. "Ah oui, ça m’aide beaucoup pour les fins de mois. On a des yaourts, de la viande, pour les enfants c’est important. Et en fin de mois, le frigo commence à être vide. On n’arrive pas à renouveler pour les enfants alors… "

Mais la jeune femme, qui se débrouille toute seule depuis qu’elle a 16 ans, avoue qu'elle a d’abord eu du mal à accepter cette main tendue. "C’est vrai qu’au début j’avais un petit peu de mal mais je me suis dit il faut qu’on t’aide, tu ne peux pas t’en sortir toute seule. J’ai essayé, ça devenait trop dur."

Même chose chez Yann. Ce père de famille de 4 enfants se souvient de la première fois où il s’est rendu sur ce parking. "C’est ma femme qui a tout géré, qui a parlé. Moi, j’avais trop honte de venir là. J’ai longtemps travaillé et maintenant je me retrouve dans cette galère-là. Et je n’aime pas ça" dit-il simplement.

Ce sentiment de gêne, Michèle Bonnetain le voit souvent, chez les bénéficiaires. "La première approche est difficile, parce que ce n’est jamais facile de venir demander à manger. Le premier pas est donc dur à franchir, mais après, ça va mieux. Et puis les gens font connaissance entre eux. Des personnes seules arrivent parfois à sympathiser"

Les camions des restos du coeur font trois tournées par semaine, dans l'Yonne. © Radio France - Delphine Martin

Une vingtaine de bénévoles assurent les trois tournées hebdomadaires des camions du cœur. Une manière de donner mais aussi de recevoir. En tout cas c’est qui séduit Christiane, bénévole aux restos depuis 17 ans. "Vous savez, ça apporte plein de choses. D’abord ça permet de rencontrer du monde. Et puis il y a des sympathies qui se créent, avec les bénévoles mais aussi certains bénéficiaires"

Chaque semaine, les camions du cœur viennent en aide à près de 400 personnes dans 9 villes ou villages du tonnerrois, du chablisien et de Puisaye.

