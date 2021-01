Les camions pizza à Marseille victimes du couvre-feu à 18h

Depuis le 10 janvier, plus question d'aller chercher une 4 fromages en bas de chez soi à Marseille. Les camions à pizzas ferment eux aussi à 18h et voient leur chiffre d'affaire s'écrouler.

Comme tous les commerces, les camions pizza sont obligés de fermer chaque soir à 18h. À Marseille, c'est une institution de la gastronomie. La très grande majorité de la soixantaine de ces artisans installés sur la voie publique n'ont pas de service de livraison.

Depuis l'instauration du couvre-feu à 18h le 10 janvier dernier, ces artisans ont donc perdu une bonne partie de leur clientèle. "Il me manque 30 à 40 % de mon chiffre d'affaire, confie Gérald dans son camion stationné sur le boulevard de la Blancarde dans le 4e arrondissement. À 18h, il n'y a plus personne dans les rues. Alors on ferme et on rentre à la maison".

Selon la fédération nationale de ces artisans, une centaine de camions pizza a fermé depuis le début de la crise en mars. Plus de un par semaine. "Notre travail se fait entre 18h et 22h, explique Cyril Audibert, vice président de la Fédération nationale des artisans pizza en camion, délégué pour la ville de Marseille. L'instauration du couvre-feu à 18h a donc été un coup de massue pour nous. Nous faisons 90 % de notre chiffre d'affaire le soir. C'est donc très compliqué".

Livraisons autorisées

Quelques camions pizza à Marseille continuent de bien travailler pendant le couvre-feu car ils ont un service de livraison. Eux seuls peuvent poursuivre leur activité. "C'est juste pour payer les crédits, raconte Jo dont le camion est une référence dans le quartier Saint Barnabé près de l'Eglise dans le 12e. Je livre les pizzas pendant toute la soirée. Mais j'ai aussi des clients qui viennent discrètement à pied. Il n'y a pas la police à tous les coins de rue".

Autre conséquence du couvre feu, le choix des pizzas a été réduit sur la carte. Pas assez de clients pour le camion de Jo à St Barnabé par exemple pour l'Arménienne avec sa sauce maison, mélangée à de la menthe fraîche.