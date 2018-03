L'été est déjà là ! Ou c'est tout comme pour les gérants d'hôtellerie de plein air (HPA), plus communément appelée camping. Dans moins d'un mois, il faudra rouvrir pour accueillir les premiers touristes de l'année. La course contre la montre pour rénover leurs sites est lancée.

Plomeur, France

Installer de nouveaux mobil-homes, rénover les sanitaires, avoir des jeux pour enfants aux normes... Tout l'hiver, les gérants se pressent pour améliorer un peu plus leur camping afin de séduire de nouveaux touristes, mais aussi fidéliser les anciens. En mars, beaucoup n'ont pas encore fini leurs travaux. Alors que la saison commence début avril.

Se moderniser pour survivre

Céline Molinier a repris le camping Kerlaz l'année dernière, le premier jour de l'ouverture de l'établissement. Après une saison réussie en terme d'affluence, la propriétaire profite de l'hiver pour moderniser son site. "L'année dernière, il n'y avait pas de laverie. Une seule machine à laver était dans la salle dédiée aux douches. Cet été, les sanitaires seront refaits à neufs et il y aura même un espace pour repasser son linge !", se vante la propriétaire.

Les sanitaires sont en cours de rénovation au camping Kerlaz © Radio France - Simon Cardona

"On est fermés pendant cinq mois de l'année. Ça parait séduisant comme affaire, témoigne Frédéric Thouzeau, propriétaire du camping de la Torche. Mais en réalité, on a un mois de vacances et ensuite on travaille : on remet en état, on améliore le site. On a tout investi dans cette affaire, on a rien d'autre. Si vous n'entretenez pas votre piscine, vos installations électriques... tout vieilli ; et au bout de quelques années votre camping ne vaut plus rien."

Une éolienne de 22 mètres de hauteur

En plus de moderniser progressivement leur site, les gérants essayent de cibler leur clientèle. Par exemple, le camping de Kerlaz, situé tout près de la Pointe de la Torche, veut prendre soin des surfeurs, nombreux à venir profiter des vagues dans la région :"On a voulu aussi créer un espace pour les surfeurs. Avant ils avaient simplement une auge et un tuyau d'arrosage. Ce n'était pas pensable de laisser ça, constate la propriétaire du camping Kerlaz. Ils auront la place pour nettoyer leur planche et rincer leur combinaison."

Depuis sa création, le camping de la Torche se veut voulu éco-responsable. Il a obtenu l’Écolabel européen en 2014. Il ne compte pas s'arrêter là : une éolienne de 22 mètres de haut devrait être installée avant juillet ! "Le but c'est d'être auto-suffisant. On a déjà installé l'année dernière 105 panneaux photovoltaïques sur les toits des mobil-home."

Avant l'éolienne, 105 panneaux photovoltaïques avaient été installés en 2017 au camping de la Torche © Radio France - Simon Cardona

Aires de jeux pour enfants, piscines, écolabel, espaces dédiés aux surfeurs... chaque camping a quatre mois en hiver pour gommer les points faibles et se démarquer. Pour les plus réticents, la Charte de transparence et de bonne conduite co-signée par les gestionnaires de Camping les oblige à se moderniser : chaque site reconnu comme hôtellerie de plein air doit renouveler son parc de mobil-homes tous les huit ans.