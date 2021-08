Les campings du Finistère ne connaissent pas la crise

C'est un soulagement après une année 2020 très compliquée et basée sur des réservations de dernière minute. Cette année les réservations ont commencé tôt et des records de fréquentation pourraient même avoir lieu. Au camping village de Roguennic à Cléder, dans le Finistère Nord, les 50 bungalows et les 26 mobil-homes sont complets. "Ça dure depuis le 14 juillet et ça nous permet de sortir de l'ornière cette année. S'il n'y avait pas eu les aides de l'Etat l'année dernière je ne sais pas où on serait", confie Philippe Cormat, ancien propriétaire de l'établissement qui l'a légué à son fils. "Ici on a une grosse clientèle allemande, et des Français qui viennent cette année de Normandie, d'Isère, du Nord et du Sud pour fuir la chaleur."

Absence totale des touristes britanniques

Au Flower camping Domaine de Pendruc, à Trégunc dans le Finistère sud, les Français sont aussi très présents mais l'absence des Britanniques est soulignée par la propriétaire du camping, Vanessa Servant, _"_100% des réservations des touristes anglais ont été annulées. Ils sont une minorité parmi nos réservations mais ils avaient déjà reporté leur vacances de 2020 et on a dû procéder à un nouveau report pour 2022."

L'absence des touristes britanniques a largement été compensée par les réservations de français dans les campings. Selon Nicolas Dayot le président de l'Union Bretonne de l'Hôtellerie de Plein Air, l'année 2021 pourrait atteindre des records, "on se rapproche de plus en plus du niveau d'activité de 2019. Cette année-là, on avait dépassé les 12 millions de nuitées, c'était un record pour la fréquentation des campings bretons."

Un mois de septembre déjà bien rempli

Après cette très bonne période estivale, les campings du Finistère se préparent pour le mois de septembre et l'arrière-saison. Les établissements se remplissent et les réservations affluent. "Actuellement on est à 60% de taux de remplissage. On a beaucoup de réservations et on est déjà complet sur plusieurs catégories d'hébergements. Notre clientèle de septembre est composée de reports de mai et juin, des gens qui ont préféré repousser leur séjour pour que la situation sanitaire se tasse un peu, ils étaient plus rassurés de partir en septembre", raconte Vanessa Servant.

Et cette tendance est confirmée par Nicolas Dayot. "Si la météo est bonne je pense qu'on peut faire un très beau mois de septembre qui viendra compenser une partie du déficit de fréquentation du printemps, notamment du mois d'avril qui n'a pas fonctionné cette année puisque les campings n'ont pu rouvrir qu'en mai."