Les campings du Lac de Saint-Point se préparent à rouvrir

C'est le grand ménage de printemps au camping municipal de Saint-Point-Lac et à celui des Fuvettes, à Malbuisson. Dans ces établissements du Haut Doubs, les réservations explosent depuis l'annonce de la fin de la limite des 10 kilomètres. Alors, les campings rouvrent à partir du 7 mai et se préparent au week-end de l'Ascension qui devrait être complet.

"Il faut tondre la pelouse, nettoyer les allées, nettoyer les sanitaires, enlever les toiles d'araignées", explique Agnès qui s'affaire depuis plusieurs jours déjà au camping municipal de Saint-Point-Lac. En principe, elles ne sont que deux employées pour la saison. Mais compte-tenu du court délai pour tout ranger, des agents municipaux participent.

Les campings du Lac de Saint-Point font le plein pour l'Ascension

Les 98 emplacements du camping sont déjà presque tous réservés pour le week-end de l'Ascension. A Malbuisson, aux Fuvettes, les plus de 160 emplacements tentes et mobile homes seront occupés. "On remet l'eau, on enclenche les chaudières, à cinq, on a une semaine pour s'occuper de tout", détaille Karine, employée des Fuvettes depuis 24 ans.

Les aires de jeux pour enfant des Fuvettes, à Malbuisson, devraient rouvrir dès le 7 mai. © Radio France - Rachel Saadoddine

Son seul regret : "la terrasse est couverte, il y a un toit donc on en pourra pas la rouvrir avant le 9 juin mais en attendant on ouvre le restaurant pour faire de la vente à emporter". Karine espère aussi que la piscine pourra rouvrir le 9 juin : "de toute manière on fait tout pour, on va la réenclencher parce que ça prend trois semaines".

Et du côté de Saint-Point-Lac, il ne manquera plus que la buvette. Elle devrait pouvoir rouvrir le 19 mai. Pour le plus grand bonheur des campeurs.

Le Lac de Saint-Point n'attend plus que les vacanciers qui peuvent maintenant se déplacer à plus de dix kilomètres. © Radio France - Rachel Saadoddine

La pelouse va bientôt être tondue au camping municipal de Saint-Point-Lac, il rouvre samedi 8 mai. © Radio France - Rachel Saadoddine