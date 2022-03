Les cantines scolaires fermées en raison de la grève jeudi à Nîmes

Un préavis de grève nationale concernant l'ensemble de la fonction publique territoriale est déposé pour ce jeudi 31 mars 2022. À Nîmes, la mairie prévient qu'il n'y aura pas de cantine, pas d'accueil non plus le matin et le soir. Les ALAE (Accueil de loisirs associé à l'école) ne pourront pas fonctionner. Les services périscolaires seront fermés et n'accueilleront pas d'enfant.

"Le temps de classe n'est pas concerné par cette grève. Nous nous excusons des difficultés occasionnées indépendamment de notre volonté." - Mairie de Nîmes (communiqué)