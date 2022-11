Les cantines prises à la gorge par l'inflation réclament une augmentation des prix

Les professionnels de la restauration scolaire sont dans le rouge et le font savoir dans une tribune qui paraîtra lundi et dont le Le Parisien/Aujourd'hui en France publie des extraits ce samedi. Face à l'inflation galopante, les cantines souhaitent que les collectivités avec lesquelles elles sont liées par contrat augmentent leurs prix. Elles demandent la répercussion de la hausse des prix alimentaires, soit une augmentation de 9 %, mais cela fait craindre aux parents d'élèves une facture plus salée.

ⓘ Publicité

On ne peut plus payer la nourriture qu'on achète

Les professionnels de la restauration estiment que les prix alimentaires ont augmenté de 9% en un an. Ils dénoncent une situation "intenable" selon Anne Laure Descleves, porte-parole du syndicat national de la restauration collective interrogée par France Info : "Depuis un an, et l'augmentation des prix, on ne peut plus payer la nourriture qu'on achète. 90% de nos contrats n'ont pas été revalorisés".

Inquiétude des parents d'élèves

Quand les restaurants collectifs sont en contrat avec une collectivité locale, mairie ou département par exemple, ils ne peuvent pas augmenter les prix car les contrats sont signés sur plusieurs années. Laurent Zameczkowski, porte-parole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), interrogé également par France Info, est inquiet pour la suite : "Il faut que les collectivités locales évitent que la hausse des prix demandée se reporte sur les parents sinon ce serait une catastrophe".

Autre inquiétude : si les cantines ne sont pas entendues, elles menacent de rompre les contrats qui les lient aux collectivités locales, ce qui aurait pour conséquence de laisser les familles sans solution.

À lire aussi Hausse du prix des repas à la cantine : les mairies mayennaises ont dû trancher