Les carrières de Bontemps à Limeyrat recrutent dix collaborateurs

Limeyrat, France

Dix postes sont à pourvoir au sein des carrières de Bontemps à Limeyrat. L'entreprise qui compte aujourd'hui 57 salariés a déjà recruté 5 personnes et d'autres sont à suivre avec en perspective, peut-être un nouveau recrutement en début d'année prochaine si le marché américain poursuit sa très forte croissance. L'entreprise doit passer aux 3 X 8 pour faire face à l'augmentation du nombre de chantiers.

Une texane a été recrutée avant notre implantation, en mai, à Houston"- Michel Raynaud, président et créateur des carrières de Limeyrat.

L'entreprise, qui fête cette année ses 20 ans d'existence, est très bien implantée en France où le marché est aujourd'hui saturé et fortement concurrentiel. Michel Raynaud, président et créateur des carrières a donc cherché de nouveaux marchés à l'étranger. C'est aux Etats-Unis qu'il a trouvé le bon filon. Les Etats-Unis représentent déjà 30% de son chiffre d'affaire et la croissance est constante. "Nous avons recruté une collaboratrice au Texas, une texane en formation actuellement et pendant 15 jours à Limeyrat et en mai, nous ouvrirons un dépôt à Houston (Texas) pour être au plus près des clients américains et diminuer les délais de transit par bateau" explique le patron de l'entreprise.

Les riches américains raffolent des vieilles pierres françaises"-Michel Raynaud.

"Les riches américains achètent du vin français, ils achètent des produits de luxe français, ils achètent des bijoux ou de la haute couture française mais aussi de la vieille pierre française. De la pierre qui a une histoire. Ils ont visité des vieux châteaux et vu des vieilles pierres en France et ils n'achètent pas des pierres turques ou de la pierre égyptienne".

Nous recherchons des personnes motivées et qui veulent travailler"- Michel Raynaud.

Les carrières recrutent des opérateurs machines, y compris sans qualification. "Les nouveaux embauchés seront formés sur place à Limeyrat. Ils devront couper la pierre pour la travailler dans une entreprise spécialisée dans les dallages très vieillis".