Les Carrières de l'Ouest à Voutré renouvellent un équipement clé de la production, plus écologique

À Voutré, les Carrières de l'Ouest, les plus grosses carrières de roches dures en France, font peu neuve. Elles investissent dans un nouvel équipement clé dans la production de fragments de roche, un bâtiment plus économique et plus écologique.

C'est un investissement sur 30 ans, "quelque chose de structurant pour la carrière" pour son président Thomas Dupuy d'Angeac. Les Carrières de l'Ouest ont inauguré une nouvelle installation, un poste primaire. C'est un bâtiment clé dans la production de granulats, fragments de roche, qui concasse les la roche extraite de la carrière. Mais ce nouveau bâtiment a surtout été installé au cœur du gisement alors qu'auparavant, il était à plus d'un kilomètre du site. "On l'a déplacé pour gagner en frais de transport par rapport à la problématique d'énergie que cela représente pour l'alimentation de cette installation", explique Thomas Dupuy

Un investissement écologique

La première carrière de roches dures en France investit également dans ce bâtiment pour réduire son emprunte carbone : "40.000 tonnes de CO2 sur la durée d'exploitation, la trentaine d'années, ce qui est significatif", ajoute le président de la société.

Les engins de la carrière sont présentés au public venu découvrir le nouvel équipement des Carrières de l'Ouest. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Autre investissement en faveur de l'environnement, la modification du transport des produits finis. 30% du trafic par le train part pour la région parisienne. "On a mis en place une navette ferroviaire entre Voutré et Trappes qui, au lieu d'utiliser des wagons de granulats classiques, fait du transport en conteneurs et donc nous permet de recevoir des terres et de transporter les terres au retour. On a obligation de remblayer la carrière au fur et à mesure et donc on doit ramener 350 .000 tonnes par an. C'est une innovation, ça n'existait pas et cela permet de limiter notre impact sur l'environnement", sourit Thomas Dupuy d'Angeac.

Le conteneur de double fret permet d'acheminer le granulats et de revenir avec de la terre de chantiers parisiens pour remblayer la carrière. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Chaque année, l'entreprise transporte 1,5 millions de tonnes de granulats, ces fragments de roches, en train, ce qui correspond à 3,5% de la production française.