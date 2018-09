Granville, France

Ils n'auront pas survécu à l'été, pourtant très doux cette année dans la Manche. La compagnie Ouibus, propriété de la SNCF, avait étendu sa ligne Paris-Caen au mois d'avril pour relier Saint-Lô et Granville. La liaison devait durer jusqu'en septembre, pour profiter à plein de la saison estivale. Finalement, elle a été arrêtée brutalement le 8 juillet.

Seulement 600 passagers en trois mois

Sur 3000 voyageurs transportés entre avril et début juillet Paris et Caen, seuls 600 ont fait le trajet jusqu'à Saint-Lô ou Granville. Un résultat "assez positif", affirme Ouibus, qui explique toutefois que "d'autres destinations ont été privilégiées en Normandie, comme Cherbourg, Ouistreham ou Deauville". Des Ouibus relient également le Mont-Saint-Michel, par la ligne de Saint-Malo. A la mairie de Granville, on explique qu'on a déjà le train et qu'une liaison en bus ne se justifiait pas vraiment. Il faut dire que ça prenait sept heures pour faire Paris-Granville en bus contre trois heures en train intercité.

Des cars qui roulent à perte

Les cars Macron, comme on les appelle sont en perte de vitesse au niveau national. La guerre des prix entre les différents opérateurs rendait certes le trajet intéressant, 10 euros pour un Paris-Granville le weekend alors que ça monte souvent à 40 euros avec le train. Mais avec des tarifs toujours plus bas, les trois opérateurs, Isilines, Flixbus et Ouibus, roulent à perte.

Hervé Morin veut développer le bus vers Granville

Dans un entretien à nos confrères de Ouest-France, le président de région Hervé Morin a affirmé ce samedi 8 septembre : "On va développer [les liaisons en bus] Caen - Granville et Caen - Saint-Lô".