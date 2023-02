Les cartes du groupe Editor résistent à la concurrence d'internet en apportant de l'émotion

C'est un bel exemple de réussite française, le groupe Editor installé à Saint-Martin-Belle-Roche en Saône-et-Loire est leader en Europe Continentale sur les métiers de la carterie et de l'emballage cadeau. Il compte plus de 500 collaborateurs en France et à l'étranger et bénéficie même de la certification "Origine France Garantie" pour ses produits qui sont aussi éco responsables. L'autre fierté du groupe Editor c'est de prouver chaque jour qu'internet et les réseaux sociaux n'ont pas tué le marché de la carterie. Entretien avec Claire Desroche, sa directrice "Marketing et Création".

Les locaux du groupe Editor sur le bord de l'A6 à Saint-Martin-Belle-Roche en Saône-et-Loire - Groupe Editor

France Bleu Bourgogne : Le marché de la carterie demande t'il d'avoir sans cesse des nouveautés ?

Claire Desroche: Oui. On sort une quinzaine de collections nouvelles chaque année ce qui représente 700 références complètement nouvelles par an. C'est un métier qui est très apparenté à la mode, donc on est obligé constamment de surfer sur les tendances et de nous inspirer des artistes qui ont le vent en poupe. C'est un impératif dans notre métier !

En ce moment par exemple, qu'est ce qui plaît ?

Les symboles qui marchent très bien sont ceux qui ont trait au domaine végétal. Certainement que la préoccupation écologique y est pour beaucoup. Mais tous les thèmes de feuillages, d'arbres, l'arbre de vie, les camaïeux de vert fonctionnent très, très bien.

Cela demande beaucoup de recherche, de créativité de la part d'artistes ? Comment procédez vous pour imaginer de nouveaux produits ?

On a une équipe marketing et création intégrée d'une trentaine de personnes, avec des artistes qui sont donc salariés exclusifs. Et puis on a des partenariats avec des artistes et des agences internationales. On a à peu près une soixantaine de collaborations externes et on renouvelle ces collaborations chaque année.

Vous inventez aussi de nouvelles textures, des reliefs ou des matières spéciales ?

Oui, il y a des finitions sur les cartes. La carte est devenue une véritable petite œuvre d'art. Donc maintenant, les cartes ne sont plus simplement de la quadri imprimée à plat avec un vernis sur l'intégralité du visuel. On est maintenant beaucoup avec de la dorure à chaud, des gaufrage sur des beaux papiers matière. Le résultat doit être "porteur d'émotions" et va être un symbole de l'affection que l'on témoigne à la personne qui va recevoir la carte.

Quelles sont les gammes de prix de ces cartes ?

Nos gammes de prix commencent à 2 € pour de petites cartes simples et jusqu'à 13,50 € par exemple pour une carte très grand format sur laquelle il y a un achat collectif. Ce sont les cartes sur lesquelles plusieurs personnes vont venir signer pour un départ d'une entreprise par exemple, et qui sont remises avec un cadeau fait en commun.

Depuis une douzaine d'années, vous êtes aussi partenaire de l'Unicef. De quelle manière ?

La collaboration avec l'Unicef consiste à créer avec notre studio intégré, les visuels de toutes les cartes, calendriers et certains objets cadeaux que l'Unicef distribue. On imprime ces cartes et on les distribue à travers nos réseaux de vente sur tout le marché France et Belgique. Ce nouveau mode de collaboration a été mis au point avec l'Unicef, justement pour permettre une meilleure collecte de fonds et de toucher une clientèle de magasins auxquels l'Unicef ne s'adressait pas. Et donc, à travers cette collaboration, on arrive à rentrer dans beaucoup plus de foyers qu'auparavant.

Le groupe Editor réalise les cartes pour l'Unicef - Groupe Editor

Un savoir faire du groupe Editor et une résistance face aux réseaux sociaux qui s'exportent

Philippe Lippens, le directeur général du groupe Editor à Saint-Martin-Belle-Roche rappelle qu'une grande partie de la production est vendue hors de France.

"Aujourd'hui, nous sommes présents dans quatre pays : la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, que nous livrons en direct. Mais nous exportons aussi dans une quarantaine de pays à travers le monde. L'envoi d'une carte est quelque chose de très important et qui est beaucoup plus porteur d'émotion qu'un texto ou un message WhatsApp ou Messenger" constate Philippe Lippens.

Mais ce n'est pas la seule raison pour expliquer cette belle résistance face au rouleau compresseur d'Internet. Certaines cartes relèvent pratiquement de l'œuvre d'art ajoute Claire Desroches, la directrice marketing et création du groupe Editor.

"La carte est vraiment devenue un produit beaucoup plus noble. Et justement, si elle n'a pas perdu l'appétence du public, c'est parce que c'est devenu un objet de haute valeur affective que l'on va garder". Une affection qui profite aussi aux résultats du groupe Editor. Il avoisine les 20 millions d'euros chaque année.

