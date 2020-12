Les casinos asiatiques délaissent les jetons haut de gamme: 80 emplois menacés près de Beaune

La chance a tourné pour l’entreprise Angel France basée à Savigny-Les-Beaune et Vignoles. Elle s'apprête à licencier 80 de ses 105 employés. Cette société fondée en 1911 a été longtemps connue dans la région sous le nom de Bourgogne et Grasset. Elle a été rachetée au printemps 2019 par le groupe japonais Angel. Depuis toujours elle fabrique des plaques de jeux et des jetons pour les casinos.

A cause de la Covid-19, les établissements de jeux sont fermés et l'entreprise se retrouve avec un carnet de commandes quasiment vide, ce qui provoque sa chute. Le groupe japonais a donc décidé de se séparer de la majorité des emplois.

"On le sentait venir mais c'est une très mauvais surprise" commente Emmanuel Blaque delégué CFDT d'Angel France et salarié à Savigny-Les-Beaune. "Nos ateliers tournent au ralenti avec une vingtaine de personnes. Les gens sont mal , sous le choc. On a du mal a accepter de ne plus se voir. On aura du mal a reclasser les gens, il n'y a pas beaucoup de trentenaires chez nous. Notre savoir-faire était français, et on imagine nos emplois partir à l’étranger."

La réaction d'Emmanuel Blaque délégué syndical Copier

Les jetons de Casino Royale dans les mains de James Bond

Un plan social pour masquer une délocalisation à l’étranger ? La direction d'Angel France dément cette théorie. La crise Covid n'est pas la seule responsable des malheurs de cette société. 70 % à 90 % de son chiffre d'affaires dépend des casinos de Macao. Ce sont eux qui achetaient les plaques de casino. Des objets plastiques, oui mais haut de gamme, des plaques sécurisées, inimitables pour éviter les contrefaçons. Des plaques dont la valeur faciale pouvait monter jusqu’à 25 millions d'euros. De véritables objet de luxe. La société Beaunoise a d'ailleurs fourni les jetons que l'on voit dans le film "Casino Royale" avec James Bond.

Miser sur un nouveau départ ?

Mais voila, les casinos de Macao sont en train de délaisser ces beaux objets et passent aux jetons classiques. Un marché énorme s’écroule. Cela faisait deux ans que la société sentait le vent tourner. Aujourd'hui le carnet de commandes est vide, mais Angel France veut garder ses deux sites de production à Savigny-Les-Beaune et Vignole et un petit noyau de salariés. La maison mère au Japon a la conviction que tout n'est pas perdu et mise sur une activité qui pourrait repartir dans les mois ou les années à venir.