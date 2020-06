Les casinos des pays de Savoie misent sur les gestes barrières contre le Coronavirus

Les machines à sous des 200 casinos de France ont rouvert il y a une semaine. Ce rouage conséquent de l'économie rapporte à l’Etat plus d’un milliard d’euros chaque année.

A une plus petite échelle, celle d'Aix-les-Bains, le casino Grand Cercle est une mane annuelle de quatre millions d'euros pour les finances de la Ville. Autant dire que la fermeture imposée par le Covid 19 n'est pas passée inaperçue. 75 salariés étaient en chômage partiel. Une période noire pour le 21 ème casino de France qui attire chaque année 450.000 visiteurs. La reprise s'est effectuée sous conditions.

Masque obligatoire © Radio France - Christophe Van Veen

Moins de machines à sous. Pas de promiscuité.

Dans son premier discours présentant le plan de déconfinement, les casinos avaient été oubliés par Edouard Philippe, rangés dans la même catégorie que les établissements de nuits comme les discothèques. Aucune perspective et une grande colère chez ces professionnels du jeu qui risquaient de perdre beaucoup. Les casinos sont très nombreux et florissants en Haute-Savoie et en Savoie. Le lobby des villes thermales auxquels ils sont associés a peut-être plaidé en faveur des casinos. En tout cas, ils ont été réintégrés dans ce déconfinement, à condition de ne mettre en service que les machines à sous (pas les jeux de table avec manipulation de cartes ou de jetons). Cela tombe bien, ça représente 90 à 95 % du chiffre d'affaire du casino savoyard.

"Il n'y a pas plus de risques dans un casino que dans un supermarché" - Christophe Guérin le directeur

On pourrait y voir un lieu confiné par excellence avec des joueurs invétérés qui oublient la notion de temps, en restant statiques ou presque, durant des heures. Il n'en est rien, d'après le directeur Christophe Guérin: "Le casino a des hauteurs de plafond de 25 mètres. 1.000 m2 de surface. Alors on n'a pas de problème avec les mesures de distanciation. Il n'y a pas plus de risques que dans un supermarché. On a écarté les machines. On a dû pour cela en enlever quelques unes."

Moins de machines à sous en service. Une sur deux ! © Radio France - Christophe Van Veen

Les joueurs ont fait des économies pendant le confinement

Le directeur soulagé par la réouverture partielle l'est également par la fréquentation qui revient bien. Il a pu imposer les gestes désormais classiques. Masque obligatoire pour le personnel et les joueurs. Gants pour toucher les pièces. Pompe à gel à l'entrée. Parcours fléchés pour entrer et sortir sans se croiser.

"On a fait des économies pendant le confinement. On est tellement heureuses de revenir" - Monique joueuse très assidue

Cela n'a pas rebuté les accros comme Simone qui joue dans ce casino depuis... "les machines étaient en Francs" ... qui adore ce casino - "un joyau" - et surtout le personnel, qui "se sent chez elle ici" et qui a trouvé "le temps très long" sans sa sortie quotidienne.

Money money money... © Radio France - Christophe Van Veen

Idem pour Monique qui vient depuis l'ouverture, il y a une trentaine d'années. "On a fait des économies pendant le confinement, on est tellement heureuses de revenir." Monique nous a vous qu'elle a eu une petite crainte il y a une semaine, au moment de revenir. "Je ne serai pas revenue sans porter un masque. Le masque nous donne chaud, c'est moins convivial, mais c'est une nécessité . Surtout que l'après-midi, la fréquentation n'est pas très jeune".

