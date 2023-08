Les caviars de Neuvic et Prunier fusionnent en Dordogne pour viser une clientèle mondiale

La Dordogne abritera bientôt un géant français du caviar. Les caviars de Neuvic, sur les bords de l'Isle vont fusionner avec les caviars Prunier, installée à Montpon-Ménestérol, pour former le "groupe Prunier", une entreprise française mais détenue par un fond d'investissement suisse. Les actionnaires ont donné leur accord, la fusion devrait être effective à la rentrée.

La Dordogne est déjà le département qui produit le plus de caviar en France, mais le but est désormais de vendre du caviar dans le monde entier : "Le développement du caviar s'est fait en France depuis les années 20, mais aujourd'hui il se fait beaucoup en Asie et aux Etats-Unis", explique Laurent Deverlanges, le fondateur des caviars de Neuvic.

Un gros marché aux Etats-Unis et en Asie

Prunier manufacture appartient à l'entreprise suisse Caviar House & Prunier qui dispose de 40 boutiques dans le monde entier, en Suisse, à Londres, à l'aéroport JFK de New York, et même au Japon et à Hong Kong : "En dix ans, le marché français est passé de 40 à 60 tonnes, le marché américain de 50 à 100 tonnes". Les deux marques garderont chacune leur identité.

Avec ce nouveau groupe, Laurent Deverlanges dit vouloir développer des points de vente et même une production aux Etats-Unis. Une occasion en or pour Caviar de Neuvic, l'entreprise qu'il a fondée en 2011 et qui culmine à 9 millions d'euros de chiffre d'affaire, contre 43 millions d'euros pour Caviar House & Prunier. A eux deux, ils produisent moins de 25 tonnes par an, contre 200 tonnes pour certains producteurs chinois.

Les emplois vont rester en Dordogne

La société suisse a fait sa renommée avec le caviar produit à Montpon-Ménestérol par Laurent Sabeau, pisciculteur depuis 30 ans en Dordogne. Sauvé de la faillite dans les années 1990 par Pierre Bergé, le pisciculteur est devenu un symbole du caviar historique français. Après la mort du mécène, compagnon d'Yves Saint-Laurent et grand amateur de caviar, l'entreprise est passée dans les mains d'OLMA, un fond d'investissement suisse.

Laurent Deverlanges qui a poussé pour cette fusion promet que les emplois vont rester en Dordogne, terre historique de la pisciculture française. Le caviar emploie 60 personnes à Neuvic, et 30 à Montpon chez Prunier, qui compte aussi des fermes dans le Gers et les Landes. Prunier vient même de racheter une partie de la friche de l'usine des menuiseries Grégoire à Saint-Laurent-des-Hommes, pour y faire des bureaux et un espace de stockage.