Les Celtes s'invitent à la foire de Saint-Lô

Elle avait accueilli l'an dernier près de 22.400 visiteurs, autour de la thématique du Portugal. Cette année, pour sa 52e édition, la foire de Saint-Lô a décidé d'emmener les visiteurs à la découverte des Celtes et de leurs Terres de Légendes, grâce à des animations et d'immenses décors de plus de 1000 mètres carrés. Les visiteurs pourront parcourir la Forêt des rêves, inspirée de Game Of Thrones ou d'autres galeries à la rencontre du cavalier sans tête, de la fée maléfique ou encore des chevaliers de la Table ronde.

Les Celtes, c'est un thème qui nous parle vu notre histoire post-seconde guerre mondiale avec l'Irlande, raconte la maire de Saint-Lô. Un thème qui a aussi séduit des exposants, ajoute Laurent Ybert, responsable du parc des expositions.

Une foire toujours gratuite

Ils seront 140 exposants cette année, un chiffre stable par rapport à l'an dernier, avec principalement des professionnels de la Manche et du Calvados.

A Lessay, l'entrée de la foire était payante cette année. A Saint-Lô, la ville fait un choix différent et préfère laisser l'entrée gratuite. "On souhaite que les visiteurs soient au rendez-vous et puissent bénéficier des conseils et de l'accompagnement des professionnels présents, explique Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô. C'est un rendez-vous économique incontournable. Nous avons donc décidé de maintenir la gratuité."

Horaires. Jeudi 5 et dimanche 8 de 10h à 19h. Vendredi 6 et samedi 7 de 10h à 20h (restaurants jusqu’à 23h)