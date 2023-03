Les Cent-Jours limougeauds avant l'arrivée du Tour de France 2023

Ce sera un grand événement pour Limoges cet été. La cité limougeaude accueillera l'arrivée de la 8e étape du tour de France le samedi 8 juillet 2023 depuis Libourne. Pour matérialiser ce moment sportif et populaire, la ville de Limoges a installé, ce mercredi, un compte à rebours sur place Jourdan, là où les coureurs franchiront la ligne d'arrivée de cette 8e étape.

"L'idée, c'est que ce soit une belle fête populaire, que chaque citoyen puisse profiter de ce spectacle sportif et surtout qu'on accueille du monde de l'extérieur pour faire la promotion de notre ville", se réjouit Sylvie Rozette, adjointe aux sports à la mairie de Limoges. "Il y a un staff de plus de 4500 personnes qui va se loger et se restaurer à Limoges ce 8 juillet. Normalement c'est un euro investi par la collectivité et cinq euros récupérés dans l'économie locale", précise-t-elle encore.

Pour patienter d'ici le 8 juillet, "on organisera, le 27 mai, la fête du Tour à Limoges avec un randonnée cycliste avec un petit village d'animations. Et puis on aura, le jour de l'arrivée le 8 juillet, un grand village partenaire sur la place de la République, à proximité de la ligne d'arrivée place Jourdan", termine Sylvie Rozette.

Les équipes de la mairie ont présenté, ce mercredi, le compte à rebours, pile 100 jours avant l'arrivée du Tour à Limoges cet été. © Radio France - Bastien Thomas

Le parcours des coureurs à leur arrivée à Limoges