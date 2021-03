A partir de ce samedi matin les centres commerciaux de plus de 10.000 mètres carrés non alimentaires seront fermés dans le Var et les Bouches-du-Rhône, les deux départements font partie des 23 placés sous surveillance. Tour d'horizon des centres qui vont garder le rideau baissé.

Les centres commerciaux de plus de 10.000 m2 non alimentaires fermés dans le Var et les Bouches-du-Rhône

Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10.000 mètres carrés vont garder le rideau baissé.

A partir de ce samedi matin vous ne pourrez plus aller faire des courses dans le Var et les Bouches-du-Rhône dans les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10.000 mètres carrés. Cela fait partie des nouvelles mesures annoncées par Jean Castex lors de sa conférence de presse pour lutter contre la propagation du virus.

Jusqu'à présent, seules les surfaces de plus de 20. 000 mètres carrés étaient fermées depuis fin janvier. Quelque 400 sites en France. La mesure annoncée ce jeudi soir concerne désormais 136 centres commerciaux supplémentaires, portant le total à 536, selon le Conseil national des centres commerciaux (CNCC). Cela va donc faire nettement plus de centres commerciaux fermés car la liste de ces surfaces de plus de 10.000 m2 est beaucoup plus longue. Mais il y a de nombreuses nuances. Par exemple, les deux grands magasins de bricolage de Plan de Campagne entre Marseille et Aix-en-Provence : Leroy Merlin et Castorama devraient fermer. En revanche, le Conforama lui restera ouvert puisqu'il n'a que 9.000 m2.

A Marseille, le centre Bonneveine pourra difficilement rester ouvert avec ses 16.000 m2 mais évidemment ça ne concernera pas les commerces alimentaires présents dans ces centres comme les hypermarchés, mais aussi les pharmacies. Il faut aussi faire la distinction entre les surfaces couvertes et les surfaces extérieures. Exemple, le Castorama de la Seyne sur Mer. Au total, 12 500 m2 mais seulement 8500 de bâtiment. Donc il reste ouvert. La liste complète des centres concernés sera publiée dans la journée de vendredi par la préfecture le temps de compter les mètres carrés !