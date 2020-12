Finistère : les centres commerciaux très fréquentés à quelques jours de Noël

Les jauges des centres commerciaux sont-elles respectées à quelques jours de Noël ? A la galerie Géant à Quimper, la capacité maximale est de 3.733 personnes. Un nombre qui n'a pas été atteint pour l'instant. Un filtrage est mis en place dans le cas où la jauge atteint 80% de sa capacité, assure la direction.

La jauge est calculée en temps en réel, grâce à des capteurs placés aux différentes entrées du centre commercial. Un système mis en place au début de la crise sanitaire. Mais pour Patrick, un client, il y a des limites à ce fonctionnement : "Il suffit qu'on rentre par groupes de 20 personnes et certains peuvent passer à la trappe au comptage." Les enseignes de la galerie disposent elles aussi d'une jauge.

Des queues devant les magasins

Certaines boutiques attirent plus que d'autres et génèrent des files de clients devant leur entrée. Une façon de faire qui a ses avantages. "Il y a moins de monde dans le magasin et on peut circuler plus facilement et prendre le temps de regarder", estime Yann, un commerçant. Mais il y a aussi des inconvénients : "Les gens sont trop proches les uns des autres", regrette Céline, une cliente.