Les centres d'appel ne veulent pas être les oubliés du déconfinement

Avant le confinement, Webhelp faisait travailler 850 chargés de clientèle sur ses deux sites de Caen et Colombelles. 350 ont été basculés en télétravail. 200 ont pu réintégrer les locaux et y travaillent en rotation. Mais 200 qui étaient en contrats précaires, intérim ou CDD, ne sont plus employés faute d'espace. La direction s'inquiète de voir des clients lui échapper et attend que le gouvernement s'intéresse à leur spécificité.

Des postes de travail condamnés pour respecter les normes sanitaires

Ici on travaille dans des open spaces et on a dû composer avec les contraintes sanitaires. Pour respecter les distances entre les postes de travail, la société a divisé par trois l'espace de travail. Comme l'explique Yann Barbin, le directeur des deux site "sur un plateau d'appel de 66 places de travail, au maximum on est entre 12 à 15 chargés de clientèle".

Les contraintes sanitaires liées au Covid-19 ont obligé la société à réduire les espaces de travail en condamnant des postes. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Alors il attendait beaucoup des annonces d’Emmanuel Macron. "L'intervention de dimanche soir n'a pas apporté de modification des règles sanitaires en entreprise. Dans d'autres secteurs d'activité, tant mieux pour eux, les choses s'améliorent. Mais pour ce qui nous concerne, on ne change rien".

"Aujourd'hui on pourrait faire travailler 200 personnes en intérim ou en CDD, mais c'est impossible tant que notre activité sera réduite" Yann Barbin, directeur des sites de Webhelp à Caen et Colombelles. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le problème c'est que l'activité de ses clients a repris, comme les opérateurs téléphoniques ou les fournisseurs d'énergie qui ont besoin de ses services. "En ce moment par exemple, beaucoup d'étudiants quittent leur logement, d'autres en louent, ça créé un flux important au niveau de l'activité." Il essaye de satisfaire au maximum la demande de ces clients importants en espérant ne pas les perdre. Il se désole aussi en termes d'emploi. "J'ai clairement un potentiel de 200 places en intérim et en CDD que je ne peux pas embaucher actuellement".