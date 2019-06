Les centres des finances publiques de Poitiers doivent faire face à une forte affluence de dernière minute

Il fallait patienter ce lundi au centre des finances publiques des Couronneries. Alors que la date limite pour déclarer ses revenus de l'année 2018 approche, beaucoup se posaient encore des questions sur la procédure à suivre.

Si pour certains le questionnement aura été rapide (oublie d'une rubrique ou bug informatique), pour d'autre il s'agissait de remplir entièrement la déclaration de revenus. Pour la première année, la déclaration en ligne est obligatoire pour tous sur le site : www.impots.gouv.fr

Une démarche qui en a parfois dérouté certains :

Lorsque vous avez mon âge et que vous vous retrouvez seul face à l'ordinateur c'est forcément compliqué à un moment donné, surtout sur une chose aussi sérieuse. Tristan, 55 ans, usager du centre de Finances Publiques des Couronneries

Je l'ai fait avec ma fille samedi mais à un moment je me suis retrouvé bloqué et j'ai pas osé avancer plus en ligne, je suis venu en personne

Pascal, 70 ans, usager du centre de Finances Publiques des Couronneries