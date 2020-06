Les centres équestres de Drôme-Ardèche ont perdu 70 à 80% de chiffre d'affaires pendant le confinement

La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce mercredi deux millions d'euros d'aide exceptionnelle pour le monde de l'équitation. La somme sera prélevée dans le "Plan ambition cheval", présenté en novembre dernier pour financer des investissements dans les centres équestres et qui reprendra finalement quand les centres équestres seront sortis de la crise.

Une aide bienvenue pour les 143 centres équestres de Drôme et d'Ardèche, qui ont comme les autres particulièrement souffert de la crise du coronavirus. Pour Régine Baéza, par exemple, qui tient le centre équestre de l'hippocampe à Berrias-et-Casteljau, en Ardèche, le calcul est dramatique. Elle n'a généré aucune recette pendant le confinement, alors qu'elle touche d'habitude jusqu'à 4.000 euros sur les bons mois. "Et on a même perdu de l'argent pendant le confinement parce qu'on est venu travailler tous les jours et parce qu'il a fallu nourrir les chevaux, détaille-t-elle. Ca va qu'on était à la période où l'herbe avait poussé donc on a mis les chevaux à l'herbe pour limiter les coûts, mais on a eu d'énormes pertes".

En moyenne, les centres équestres ont ainsi perdu 70 à 80% de leur chiffre d'affaires en mars et en avril par rapport à l'an dernier. Et le président du comité équestre Drôme-Ardèche, Yannick Hardy, a peur que l'équitation fasse les frais de la crise économique : "On est au bout de la chaîne, comme les autres petits plaisirs. Pour certains, c'est très important alors ils vont se priver pour faire de l'équitation mais ceux qui ne le voient pas comme une nécessité consommeront peut-être moins d'équitation."

Inquiétudes pour le tourisme équestre

Pour des raisons sanitaires, l'activité des centres équestres n'a pas encore repris à 100%. Car pour le moment, ils ne peuvent accueillir que les cavaliers dits "autonomes", ceux qui ont leur propre matériel, notamment leur propre casque. Incompatible, donc, avec l'accueil de touristes pour des stages ou des randonnées. Et pour les centres qui misent sur les sorties touristiques à cheval, principalement l'été, c'est la double peine.

"En principe, au mois de juin, on a déjà de l'activité mais là, le téléphone ne sonne pas, se désole Jacques Talagrand, qui tient une ferme équestre à Saint-Alban-Auriolles. On sent qu'il n'y a pas grand monde et c'est vraiment inquiétant. Il faut vraiment qu'on arrive à faire un peu d'activité en juillet-août pour faire de la trésorerie pour passer l'hiver parce que sinon, ça va être compliqué."

Comme lui, de nombreux centres équestres du Sud-Ardèche vivent grâce au tourisme. "Sans la saison touristique, le club ne pourrait pas tourner, c'est impossible, résume Régine Baéza. Dans le village, à Berrias-et-Casteljau, il y a déjà 15 campings, et c'est ça qui nous fait bosser. Mais si les gens n'y sont pas, on ne travaille pas." Ces centres équestres misent donc tout sur la saison estivale et espèrent que la phase 3 du déconfinement, qui doit débuter le 22 juin, leur permettra d'accueillir des touristes en respectant les règles sanitaires.