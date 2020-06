Les centres équestres de Vaucluse saluent l'aide de l'Etat mais la jugent insuffisante

L'Etat s'engage à verser une aide de 120 euros par équidé à tous les centres équestres et poney-club impactés économiquement par la crise sanitaire. "C'est mieux que rien", estiment certains professionnels vauclusiens.

L'Etat donne un coup de pouce au monde de l'équitation, secteur impacté par la crise sanitaire et le confinement, comme beaucoup d'autres. Tous les centres équestres et poney-clubs recevront une aide de 120 euros par équidé, dans la limite de 30 animaux maximum. "On était tellement habitués à ce qu'on nous oublie... Disons que c'est mieux que rien", estime Elisa Moya, l'exploitante du centre équestre d'Avignon, situé sur l'île de la Barthelasse.

On est loin du compte. Elisa Moya, exploitante du centre équestre d'Avignon

Cette aide censée compenser la fermeture des centres équestres pendant les deux mois de confinement "ne suffit pas à entretenir un équidé, poursuit Elisa Moya. On est même loin du compte. Il faut le nourrir, lui fournir un box, l'entretenir, prendre soin de lui bien sûr."

Pour les clubs en difficultés avant le confinement, "cette aide arrive sûrement trop tard", déplore la patronne de centre équestre. Elle rappelle que certaines régions comme l'Ile-de-France ont débloqué des fonds d'urgence très rapidement pour pouvoir les soutenir. "En région Paca, malgré nos courriers envoyés à Renaud Muselier et aux chambres d'agriculture, pour l'instant le silence est assourdissant."