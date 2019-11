Les centres villes se vident de leurs commerces

Dans cette étude* sur le commerce de proximité dans les centres-villes des communes de taille intermédiaire, l'Insee s'intéresse à un groupe de 368 villes comme Guéret, Vierzon ou Draguignan. Ces villes ont des commerces aussi diversifiés que les plus grandes agglomérations mais la dynamique est moins favorable. Typiquement dans ces centres-villes, on trouve des magasins consacrés à l'équipement de la personne (habillement, chaussures, optique et pharmacie), des bars et des restaurants,, des commerces de bouche, des banques et des agences immobilières. Mais proportionnellement, on trouve plus de banques, d'agences immobilières alors que les boutiques consacrées à l'équipement de la personne qui ont besoin de plus d'espace seront plus implantées en dehors du centre-ville.

Moins d'emplois au centre, plus en périphérie

Le type de commerce change aussi selon la taille du centre-ville. Dans un centre-ville plus grand, on trouvera des bars et des restaurants qui ne s'implantent pas dans les très petits centres-villes. A partir de 300 commerces dans le centre-ville, l'Insee remarque que toutes les activités sont présentes, à part à peu près égales.

L'emploi diminue dans les commerces de centres-ville de 80 % des villes de taille intermédiaire. Il y a de rares exceptions comme Pontarlier (+1,8%), Marmande (+2,4%) ou Saint-Brévin-les-Pins (+2,6%). L'étude souligne aussi certaines régions sont très fortement touchées par cette baisse des effectifs du commerce de centre-ville. C'est le cas de la Bourgogne-Franche-Comté, du Grand Est et des Pays de Loire. Reste que globalement, le commerce se porte mieux à l'échelle d'une ville que dans le centre. C'est le cas en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans trois régions, les Pays de Loire, la Nouvelle Aquitaine et la Bretagne, l'écart est particulièrement marqué entre le dynamisme de la périphérie et la faiblesse du centre-ville.

Le tourisme soutient le commerce

Quand la population augmente, en toute logique, le commerce de centre-ville se porte mieux constate l'Insee qui cite les exemples de Gaillac, de Belleville-en-Beaujolais et d'Auray. Même scénario pour les villes touristiques que sont Capbreton, Saint-Remy-de-Provence où nombre de bars et de restaurants s'installent pour capter la clientèle des vacanciers.

*Le lien vers l'étude de l'Insee