L'atelier de céramiques d'art implanté dans le quartier Saint-Gaudérique à Perpignan fait partie des 85 entreprises artisanales d'Occitanie sélectionnées pour participer au salon du Made in France qui va accueillir des dizaines de milliers de visiteurs jusqu'au dimanche 14 novembre.

Les céramiques catalanes Sant Vicens s'exposent au salon du Made in France

Le salon du Made in France s'ouvre ce jeudi à Paris. Une très belle vitrine pour les" Céramiques Sant Vicens" dont le stand exposera les créations originales jusqu'à ce dimanche auprès des dizaines de milliers de visiteurs attendus porte de Versailles (80.000 entrées en 2019).

Claire Bauby Gasparian est la gérante et chef d'atelier des céramiques Sant Vicens qui fêterons leur 80 ans l'an prochain, une entreprise familiale de tradition qui produit de la céramique d'art émaillée, des pièces uniques créées à partir de "faïence rouge catalane" : "C'est une terre plus riche en fer qui donne une coloration rouge très très belle, avec une qualité technique fabuleuse. Nos collections entièrement artisanales changent au fil des saisons, avec des thèmes propres au pays roussillonnais, mais travaillés de façon très contemporaine et pas du tout de façon figurative, pour des céramiques très colorées."

Décorations de Noël , vaisselle d'art ou accessoires déco, les propositions sont très variées : porte-clefs, pots à crayons, dessous de plats, saladiers ou vides poches, tous "made in aqui mateix ". Un savoir-faire traditionnel catalan qui sera à l'honneur de ce salon du Made in France jusqu'à dimanche.