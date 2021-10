Les championnats de France de pêche à la carpe se déroulent à Villeneuve-de-la-Raho

Du 2 au 9 octobre, 35 équipes s'affrontent autour du lac de la Raho pour la finale des championnats de France de pêche à la carpe. Les participants viennent de toute la France et ils sont plus que motivés.

L'ambiance est quasi militaire sur les bords du lac de la Raho. Depuis ce samedi 2 octobre, 35 équipes s'affrontent pour la finale des championnats de France de pêche à la carpe. La compétition, qui change de lieu tous les ans, se déroule jusqu'au 9 octobre. L'objectif est bien sûr de pêcher le plus de poisson possible lors de deux manches de 70 heures.

Pour cela, les participants ont installé un véritable campement sur les bords du lac. Bivouacs, lits de camp, réchauds, tout est fait pour ne perdre aucun poisson à toute heure du jour et de la nuit. "Depuis samedi, j'ai dû dormir 4h, expliquait lundi matin Charles, venu de Troyes. Je ne sais pas comment je tiens, c'est sûrement l'adrénaline."

La météo venue jouer les troubles fêtes

Au-delà du rythme intense, la météo est venue jouer les troubles fêtes cette année. "On s'est pris du vent, de la pluie. Certaines toiles de tente se sont envolées. Le campement entier d'une équipe est même parti. Pour le moral, c'est dur mais on reste des compétiteurs", ajoute Jérôme de l'équipe Occitanie.

Il faut dire que pour arriver jusqu'en finale, les participants sont des passionnés. Ils s'entrainent parfois de longs mois de manière intensive avant cette finale. Ils posent une semaine de vacances pour venir, parfois même un congé sans solde. Plusieurs milliers d'euros sont aussi investis par les équipes pour acheter l'appât, sans parler de l'investissement pour le matériel.

Un rassemblement de passionnés

Gérald, à gauche, a dû avec son binôme reconstruire un campement à la hâte. Le premier s'est envolé dès le premier jour avec les intempéries. © Radio France - Théo Caubel

Mais au final, le jeu en vaut la chandelle pour Gérald qui a fait le déplacement depuis le Territoire de Belfort. C'est lui qui a vu son campement s'envoler. "Il faut être dedans pour comprendre. Tout le monde dit : "la pêche, tu viens au bord de l'eau et tu te pauses avec ta canne à pêche". Non, ce n'est pas du tout ça. C'est la compétition, toujours faire mieux que son voisin, trouver des stratégies qui feront la différence, jour et nuit, non stop."

Et au final, il n'y a pas des milliers d'euros de cadeaux à gagner par l'équipe arrivée en tête, juste un titre : celui de Champion de France de pêche à la carpe.