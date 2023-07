Les champs de blé de Toulouse moissonnés afin de fabriquer du pain bio pour les écoliers

Quand Toulouse cultive son blé ! La ville rose est l'une des rares grandes communes à posséder un domaine agricole (sur cinq sites Gramont, Candie, Gramont, Sesquières, Marcaissonne et Ribaute) et depuis l'an dernier, la production de blé bio sert directement à fabriquer du pain ! 300.000 baguettes sont servies aux écoliers, dans une soixantaine d'écoles, soit le tiers de leur consommation annuelle.

Toute une filière avec de multiples acteurs

Pierre Gadach, chef de culture du domaine agricole de Toulouse, en charge uniquement des céréales, se sent "fier de préserver ces espaces agricoles, qui permettent aux Toulousains d'avoir un lien avec la nature. Auparavant, le blé partait en filière classique, on n'avait pas de traçabilité, alors que là c'est directement pour les enfants de Toulouse !"

Ce lundi 24 juillet, la moisson du blé tendre de la parcelle (19 hectares) de Pech David n'a pas pu être effectuée à cause de l'humidité, mais ce n'est que partie remise, et cela sera fait dans les prochains jours. L'un des salariés de l'entreprise partenaire qui moissonne, LS Agri, de Lapeyrouse-Fossat, raconte avoir fait deux heures de route, à 25km/h sur sa moissonneuse-batteuse verte et jaune : "Il nous faut une journée pour moissonner 40 hectares. Et la vue sur les usines Airbus et le Mirail est sympa!" Le téléphérique Téléo est également visible depuis la colline.

Ce blé sera ensuite moulu dans un moulin à Saverdun (en Ariège). Antoine Bernarbé, le meunier du groupe Arterris, explique que "c'est un marché de niche, mais c'est toujours ça, et c'est surtout super car les enfants d'aujourd'hui sont les consommateurs de demain. Créer ce lien entre le blé et le pain, c'est hyper important!"

C'est un boulanger du quartier de la Gloire qui transforme finalement cette farine en pain bio et le livre à la cuisine centrale de Toulouse. Du vrai circuit court !

Du vin, de la bière et bientôt des pâtes !

Le domaine agricole de Toulouse, qui emploie neuf personnes, propose aussi du vin, de la bière, et aimerait bientôt se mettre aux pâtes et pourquoi pas aux plants aromatiques. Des pois cassés devraient aussi être servis aux Toulousains. L'objectif est enfin de plus ouvrir le domaine au public : une ginguette a ouvert sur en mai (France Bleu l'a testée ) et des visites scolaires sont envisagées.