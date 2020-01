Les chantiers navals Piriou sortent de la famille à Concarneau

Les frères Piriou passent la main. Un groupe de 13 cadres devient actionnaire majoritaire de l'entreprise sur le port du Moros à Concarneau.

Concarneau, France

Les chantiers navals Piriou changent de main ! Les frères Jacques et Pascal Piriou, qui avaient hérité de l'entreprise leurs père et oncle, ont transmis une partie du capital à un groupe de 13 cadres : "C'est _une page qui se tourne, mais ça a été préparé depuis trois ans_. C'est un acte naturel qui va assurer la pérennité de l'entreprise", explique Pascal Piriou.

"Ça ne change pas grand'chose", renchérit Vincent Faujour, qui est passé de directeur général à PDG. "La transition a été préparée, le nom de l'entreprise de change pas, les dirigeants prennent la main. Il y a un certain poids en plus..."

On reste vivre dans notre ville, les questions de délocalisation ne seront pas à l'ordre du jour

Et pour préserver l'emploi, les dirigeants ont décidé de transmettre les chantiers à leurs cadres: "On avait très envie que l'esprit demeure, que _le centre de décision reste à Concarneau_, comme le centre de gravité même si le groupe est très international. On reste vivre dans notre ville, les questions de délocalisations ne seront pas à l'ordre du jour".

Les cadres ont 60% du capital : "La décision et la stratégie seront décidées ici. "60 % des parts détenues par les salariés, Arkea est aussi actionnaire", détaille Vincent Faujour. "C'était un important majeur de garder le contrôle, Arkea est à nos côtés après être entré dans le capital en 2013. C'est une banque locale, l'ancrage territoriale est essentiel pour nous".

1,6 milliard d'euros sur le carnet de commandes

Les chantiers navals Piriou emploient plus de 450 personnes sur le port du Moros à Concarneau. Ils ont été créés en 1965, et sont présents dans le monde entier. "On a un carnet de commande record, de l'ordre d'1,6 milliard d'euros", se félicite Pascal Piriou. "On travaille avec les marines française, belge, sénégalaise, argentine sans oublier l'activité de navires civils. On va livrer à Saupiquet, un armateur concarnois, un thonier. On en est très fier!"