"Les charpentiers du Morvan", constructeurs et réalisateurs de maison ossature bois

Les maisons ossature bois

"Les charpentiers du Morvan" est une entreprise créée en 1998 sur la commune de Magny dans l'Yonne, aux portes du Morvan.

Yvan Perrin, créateur des "Charpentiers du Morvan" © Radio France - Catherine Marchesin

Yvan Perrin nous présente "Les charpentiers du Morvan" Copier

Spécialisée dans la conception et la fabrication de charpentes et de maisons en ossature bois, l'établissement est reconnu depuis de nombreuses années dans le métier de la construction bois pour son sérieux et son professionnalisme.

Le bureau d'étude © Radio France - Catherine Marchesin

Des maisons ossatures bois unique et personnalisées Copier

Chaque projet est unique .. réalisé en fonction des demandes des clients et livré clef en main.

Les panneaux prêts à assembler © Radio France - Catherine Marchesin

La fabrication des maisons ossatures bois Copier

Il ne reste plus qu'à poser ses meubles © Radio France - Catherine Marchesin

les avantages de la maison ossature bois Copier

La Minimaison

La minimaison est née de la rencontre de deux hommes , l’architecte Bruno Etienne et Yvan Perrin, dirigeant des "Charpentiers du Morvan".

C'est un concept de maison en bois « prête à vivre » aménagée et équipée qui répond à chacun de nos besoins : Une maison de vacances ou de week-end ,une extension de maison, un bureau tranquille, ou encore une construction respectueuse de la nature …

La mini maison (Les charpentiers du Morvan" © Radio France - Catherine Marchesin

Yvan Perrin nous présente la "Mini Maison" Copier

Cette construction écologique made in France est déclinable en deux tailles : 20m2 et 30m2.