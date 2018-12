Les chasseurs de Haute-Vienne offrent 2.500 terrines à la Banque alimentaire

Pour la deuxième année consécutive, la fédération départementale des chasseurs de Haute-Vienne s'engage pour la solidarité et offre 2.500 boîtes de terrines de venaison à la Banque alimentaire.

Limoges, France

La fédération des chasseurs de Haute-Vienne s'engage pour la solidarité. Comme l'an dernier, les chasseurs ont offert, ce mardi, 2.500 boîtes de terrines de gibier à la banque alimentaire.

"Pour le chasseur, il est naturel de partager" explique Christian Groleau, le président de la fédération des chasseurs de la Haute-Vienne. Il estime qu'"entre 500 et 600 chasseurs sur les 9.000 du département" ont ainsi accepté de donner le produit de leur chasse d'un week-end en vue de la confection de ces terrines à base de chevreuil, de sanglier et de cerf. C'est ensuite un professionnel de Saint-Saud-Lacoussière (Dordogne) qui s'est chargé de la transformation et de la mise en conserve.

Un geste solidaire et une image positive pour les chasseurs

Ce don représente un coût pour la fédération d'environ "deux euros par boîte sans compter la collecte", détaille Christian Groleau, même s'il préfère insister sur le geste. "La banque alimentaire nous a dit qu'il lui manquait environ 10 à 12% de protéines animales dans ses stocks, nous participons donc à hauteur de ce que nous pouvons faire", poursuit-il.

Cela permet aussi de montrer que les chasseurs "sont présents dans la vie de tous les jours" insiste Christian Dijoux, vice-président à la fédération des chasseurs. "Beaucoup de personnes méconnaissent ce que font les chasseurs et se font parfois des idées. C'est donc aussi une manière de montrer que les chasseurs ont vraiment du cœur".

Les terrines offertes par les chasseurs feront partie des colis de Noël pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire © Radio France - Bénédicte Robin

Des terrines pour les colis de Noël

Ces terrines seront donc distribuées dès cette semaine aux associations partenaires de la Banque alimentaire de la Haute-Vienne pour environ 27 000 bénéficiaires. "C'est un produit festif qui va faire partie du colis de Noël de tous ceux qui sont inscrits à l'aide alimentaire. Au moment des fêtes, ce genre de produits c'est très important, c'est mieux que les produits habituels comme les pâtes et le riz que l'on distribue" souligne Mireille Bréchet, la présidente de la banque alimentaire de la Haute-Vienne.

Un bon cru pour la grande collecte annuelle en Haute-Vienne et en Corrèze

Par ailleurs, les banques alimentaires ont fait leurs comptes après la grande collecte nationale du week-end du 30 novembre au 2 décembre dernier et se réjouissent de ce cru 2018.

En Haute-Vienne, la barre symbolique des 100 tonnes de denrées récoltées a été franchie. En Corrèze, plus de 43 tonnes ont été collectées (13.000 bénéficiaires et 48 associations partenaires), c'est deux tonnes de plus que l'an dernier.