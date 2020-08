Les chats de plus en plus nombreux à la SPA de Strasbourg à cause du confinement

Les chats s'accumulent à la SPA de Strasbourg. La faute à des opérations de stérilisation qui n'ont pas pu se faire pendant le confinement. Résultat : plus de portées et un refuge qui compte actuellement 137 chats, soit 60 de plus que l'année dernière.