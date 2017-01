Les chauffagistes de Côte-d'Or en surchauffe!

Les chauffagistes sont surchargés de travail, ils s'activent pour dépanner et réparer les chaudières chez les particuliers. Il faut dire que les températures très basses de ces derniers jours maltraitent des installations pas toujours adaptées au grand froid.

Le froid polaire de ces derniers jours fait des heureux. Les chauffagistes -par exemple- se frottent les mains et pas uniquement pour se débarrasser du cambouis! Un peu partout en ville comme en campagne -si vous êtes attentifs- on voit ces jours-ci leurs camionnettes blanches stationnées devant des immeubles ou des maisons. Il faut dire qu'un grand nombre de chaudières -pas toujours adaptées au grand froid- tombent en panne tandis que les tuyaux sanitaires gèlent et éclatent. Du coup dans l'agglomération dijonnaise les usagers sont très nombreux à faire appel à leurs services. Dépannages, réparations, c'est sûr, pour les chauffagistes, c'est la pleine saison et ils ne chôment pas.

Tanguy de Palma chauffagiste Dijonnais en pleine intervention à Marsannay-la-Côte ce mardi 24 janvier 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Tanguy de Palma, 21 ans est chauffagiste pour le compte de la société Doussot à Dijon, il exerce depuis 4 ans. Il est intervenu ce mardi 24 janvier 2017 route des Grands Crus à Marsannay-la-Côte chez Denise. Sa chaudière ne produisait plus d'eau chaude. Un grand classique en hiver.

"Cette dame, très embêtée, nous a appelée, on intervient depuis ce matin, on va régler le problème! Pour changer le ballon il faut compter un peu plus de 500 euros"

-Tanguy de Palma

Tanguy de Palma est à fond sur les chaudières en ce moment! © Radio France - Thomas Nougaillon

"Avec les températures actuelles, -9° ce matin, on a beaucoup de chaudières qui lâchent parce qu'elles tournent beaucoup, beaucoup, en ce moment on fait que du remplacement de chaudière, c'est la pleine saison, il y a du travail à déborder, mais bon... on va pas se plaindre!"

Le conseil -essentiel- que donnent les chauffagistes en cet hiver glacial, c'est de bien faire faire l'entretien annuel de votre chaudière par un professionnel agréé: ça permet d'éviter les pannes et de faire durer le matériel dans le temps. Par ailleurs si vous laissez votre logement inoccupé plusieurs jours: pensez à laisser un petit peu de chauffage ça permet d'éviter le gel des canalisations.

Le coup de calgon de la chaudière de Denise, une habitante de Marsannay-la-Côte! © Radio France - Thomas Nougaillon

