Les chauffeurs de l'agence de livraison d'Amazon Woippy dénoncent des cadences infernales

C'est assez rare qu'ils prennent la parole. Une vingtaine de livreurs de colis Amazon ont bloqué l'agence de livraison de Woippy, ce mardi matin, pendant près de deux heures. Ces livreurs ne sont pas salariés d'Amazon, mais employés de plusieurs sociétés de transports sous-traitantes. Ils dénoncent le rythme infernal de livraison qui leur est imposé.

Accélération des cadences ces derniers mois

Ils devraient livrer 120 à 130 sites maximum par jour, ils tournent le plus souvent à 160, voire 180. Et il y a souvent plusieurs colis à livrer au même endroit. "L'autre jour, j'avais 169 arrêts", témoigne Najet, à ce poste depuis deux ans. "Je n'ai pas pris de pause, j'ai fini à 20h30, avec l'aide de collègues. Ils ne pensent pas à nous. On est des êtres humains, pas des robots !"

Résultat : des journées continues, et parfois des prises de risque... "Honnêtement, quand on a 160 arrêts à faire dans la journée, on ne peut pas respecter le code de la route. On essaie au maximum, mais quand on a pris du retard, en agglomération, c'est difficile", explique Christopher. Même constat pour Steven : "Notre permis de conduire est en jeu, notre vie aussi." Le jeune homme a essayé, ces derniers jours, de respecter les préconisations : "On sonne. Si le client n'est pas là, on doit l'appeler. Lui envoyer un message s'il ne répond pas. Aller d'un point A à un point B en une minute. C'est impossible ! L'autre jour, je suis revenu le soir avec 24 colis, qu'il faut relivrer le lendemain. On ne s'en sort pas".

Il y a un an, 130 lieux à livrer par jour, c'était énorme. Aujourd'hui, c'est la norme

Dans un communiqué, Amazon répond que les tournées sont calculées en prenant en compte les temps de pause ou les conditions de trafic, et que la plupart du temps, elles sont réalisées avant la fin d'une journée de travail normale.

Une réunion doit néanmoins prochainement rassembler direction d'Amazon, sous-traitants et salariés pour voir comment les conditions de travail des livreurs peuvent être améliorées. Une grève pourrait être lancée si les revendications des livreurs ne sont pas honorées.